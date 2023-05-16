***GRM* *BIENY*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.05.2023 10:45
***GRM******BIENY*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [BIENY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. halka arzına ilişkin düzeltilen sonuçlar ekte bilgilerinize sunulmuştur. 15.05.2023 tarihli açıklamada yer alan Şirket Çalışanlarının talep etmiş olduğu lot adedi sehven 770.904 yazılmış olup ekte yer alan dosyada bu adet düzeltilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151614
BIST
11:304.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -25,12
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.511
En Düşük
4.406
11:3019,7068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0525
|Açılış
|: 20,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
11:3021,5019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1385
|Açılış
|: 21,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
11:301.273,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,12
|Açılış
|: 1.273,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.267,95
BIST En Aktif Hisseler11:28
|AVHOL
|30,88
|6.343.555
|% 9,97
|
|PCILT
|20,74
|8.613.276
|% 9,97
|
|KLRHO
|24,96
|99.730.407
|% 9,96
|
|CEOEM
|10,82
|5.050.514
|% 9,96
|
|FLAP
|6,41
|10.687.667
|% 9,95
|
|KCHOL
|78,50
|412.730.628
|% -9,98
|
|AKBNK
|15,64
|323.421.515
|% -9,96
|
|AEFES
|61,90
|160.719.593
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,33
|159.070.164
|% -9,94
|
|YKBNK
|9,45
|3.030.983.993
|% -9,74
|
|YKBNK
|9,45
|3.030.983.993
|% -9,74
|
|BIMAS
|151,10
|2.850.861.051
|% -5,33
|
|THYAO
|128,90
|1.861.090.815
|% 3,62
|
|GARAN
|27,48
|1.494.512.119
|% -7,79
|
|SAHOL
|37,46
|842.439.616
|% -1,68
|
|YKBNK
|9,45
|3.030.983.993
|% -9,74
|
|EKGYO
|6,06
|513.991.992
|% 2,19
|
|KATMR
|1,17
|68.081.910
|% 0,86
|
|GARAN
|27,48
|1.494.512.119
|% -7,79
|
|KOZAL
|17,83
|664.439.969
|% 1,94
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7021
|19,7068
|% 0,27
|
|Euro
|21,4725
|21,5019
|% 0,65
|
|Sterlin
|24,6017
|24,7251
|% 0,19
|
|Frank
|21,9925
|22,1250
|% 0,58
|
|Riyal
|5,2395
|5,2658
|% 0,24
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.010
|-7,09
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.274
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.404
|4.558
|-113,00
|
|Çeyrek
|2.195
|2.279
|-57,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,91
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,13
|15,15
|-0,09
|
|B. Petrol
|75,66
|75,66
|0,43
|