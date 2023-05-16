***GRM* *BIENY*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GRM******BIENY*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [BIENY]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. halka arzına ilişkin düzeltilen sonuçlar ekte bilgilerinize sunulmuştur. 15.05.2023 tarihli açıklamada yer alan Şirket Çalışanlarının talep etmiş olduğu lot adedi sehven 770.904 yazılmış olup ekte yer alan dosyada bu adet düzeltilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151614BIST