***GRM* *DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***GRM******DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [GRM]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.02.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarDAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. SPK ONAYLI İZAHNAME 5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001373BIST