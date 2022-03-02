***GRM* *DAPGM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GRM******DAPGM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [DAPGM]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. 15-16-17-18 Şubat 2022 tarihlerinde 18,50 TL birim fiyat ile talep toplanarak halka arz edilen payları 24.02.2022 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar'da sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 25.03.2022 tarihinde sona ermektedir fakat Kurumumuz tarafından fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ayrılan fonun tamamının kullanılması sebebiyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler 01.03.2022 tarihinde sonlandırılmıştır. Şirket paylarının BİST' te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 6 günlük süre içerisinde Şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin detaylar ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006421BIST