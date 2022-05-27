***GRM* *EUREN*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***GRM******EUREN*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler [EUREN]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEuropen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Paylarının Halka Arzına İlişkin Fiyat Tespit Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033061BIST