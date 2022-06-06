***GRM* *EUREN*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
06.06.2022 13:00
***GRM******EUREN*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklamalar
Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının 2-3 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arzında satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan yatırımcılar aşağıdaki tabloda listelenmektedir.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Atlas Portföy Ufuk Serbest Fon 1.819.654 % 5,39 Fon Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
Abdullah Çeker 1.819.654 % 5,39 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
Kerem Emir Yazan 1.819.654 % 5,39 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034814
BIST
13:482.643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -5,15
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
13:4816,7532
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1798
|Açılış
|: 16,7830
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7569
En Düşük
16,5644
13:4817,9586
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,2171
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
13:48996,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 15,53
|Açılış
|: 996,28
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
996,41
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler13:48
|MARTI
|1,40
|31.087.391
|% 40,00
|
|INTEM
|62,70
|22.847.312
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.197.844
|% 9,94
|
|CEMTS
|31,90
|136.750.847
|% 8,87
|
|TETMT
|279,10
|40.927.301
|% 8,81
|
|MZHLD
|71,95
|7.606.698
|% -9,95
|
|TOASO
|74,05
|1.167.278.918
|% -5,97
|
|COSMO
|8,94
|37.330
|% -4,79
|
|KUYAS
|6,91
|39.074.170
|% -4,56
|
|PINSU
|5,13
|33.563.576
|% -3,75
|
|THYAO
|48,24
|2.217.894.975
|% 0,79
|
|SASA
|44,74
|1.652.295.492
|% 1,04
|
|TOASO
|74,05
|1.167.278.918
|% -5,97
|
|KARSN
|7,35
|1.162.711.340
|% 1,38
|
|SAHOL
|21,32
|1.091.246.139
|% 1,81
|
|ODAS
|3,06
|653.936.696
|% 2,00
|
|KARSN
|7,35
|1.162.711.340
|% 1,38
|
|EKGYO
|2,87
|400.335.068
|% 0,00
|
|TSKB
|2,42
|278.777.338
|% 3,86
|
|YKBNK
|4,93
|568.848.152
|% -1,00
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7422
|16,7532
|% 1,08
|
|Euro
|17,9198
|17,9586
|% 1,22
|
|Sterlin
|20,8876
|20,9924
|% 0,96
|
|Frank
|17,0736
|17,1765
|% 0,49
|
|Riyal
|4,4502
|4,4725
|% 1,09
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|9,31
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,06
|
|Cumhuriyet
|6.631
|6.731
|70,00
|
|Tam
|6.608
|6.773
|81,51
|
|Yarım
|3.194
|3.276
|39,43
|
|Çeyrek
|1.602
|1.638
|19,71
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,07
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,12
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,20
|