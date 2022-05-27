***GRM* *EUREN*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***GRM******EUREN*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [EUREN]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEuropen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Paylarının Halka Arzına İlişkin Şirket Esas Sözleşmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033038BIST