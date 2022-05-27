***GRM* *EUREN*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***GRM******EUREN*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [EUREN]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEuropen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Paylarının Halka Arzına İlişkin Bağımsız Denetim Raporu (31 Mart 2022) ve Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033053BIST