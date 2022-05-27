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***GRM* *EUREN*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

27.05.2022 18:29
***GRM* *EUREN*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)


***GRM******EUREN*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [EUREN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
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Açıklamalar

Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Paylarının Halka Arzına İlişkin Şirket'in En Büyük 10 Müşterisinin Listesi (2019, 2020, 2021)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033055


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RODRG 17,60 3.796.194 % 10,00  
AKSA 54,35 309.674.029 % 9,98  
KARSN 6,87 3.164.355.380 % 7,34  
FENER 46,50 294.875.119 % 7,24  
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Altın Ons 1.853 1.853 2,41  
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Cumhuriyet 6.470 6.567 8,00  
Tam 6.424 6.586 -7,98  
Yarım 3.105 3.186 -3,86  
Çeyrek 1.557 1.593 -1,93  
Gümüş.Ons 22,07 22,13 0,08  
Gümüş Gr. 11,53 11,55 -0,02  
B. Petrol 116 116 1,39  
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