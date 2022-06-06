***GRM* *EUREN*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.06.2022 12:59
***GRM******EUREN*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [EUREN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında İdari Sorumluluğu Bulunan ve İçsel Bilgiye Sahip Kişiler'in
pay alımı bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034813
BIST
13:502.643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -5,59
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
13:5016,7466
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1732
|Açılış
|: 16,7830
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7569
En Düşük
16,5644
13:5017,9609
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2194
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
13:50996,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 15,53
|Açılış
|: 996,28
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
996,41
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler13:48
|MARTI
|1,40
|31.114.231
|% 40,00
|
|INTEM
|62,70
|22.847.312
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.197.844
|% 9,94
|
|TETMT
|279,00
|41.465.820
|% 8,77
|
|CEMTS
|31,84
|136.933.007
|% 8,67
|
|MZHLD
|71,95
|7.606.698
|% -9,95
|
|TOASO
|74,05
|1.169.160.512
|% -5,97
|
|COSMO
|8,94
|37.330
|% -4,79
|
|KUYAS
|6,90
|39.105.831
|% -4,70
|
|PINSU
|5,13
|33.616.882
|% -3,75
|
|THYAO
|48,22
|2.228.211.425
|% 0,75
|
|SASA
|44,72
|1.672.460.884
|% 0,99
|
|TOASO
|74,05
|1.169.160.512
|% -5,97
|
|KARSN
|7,34
|1.163.188.661
|% 1,24
|
|SAHOL
|21,32
|1.119.319.717
|% 1,81
|
|ODAS
|3,06
|654.101.929
|% 2,00
|
|KARSN
|7,34
|1.163.188.661
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,87
|400.841.023
|% 0,00
|
|TSKB
|2,42
|278.841.896
|% 3,86
|
|YKBNK
|4,92
|568.974.543
|% -1,20
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7422
|16,7532
|% 1,08
|
|Euro
|17,9198
|17,9586
|% 1,22
|
|Sterlin
|20,8911
|20,9959
|% 0,98
|
|Frank
|17,0825
|17,1854
|% 0,54
|
|Riyal
|4,4502
|4,4726
|% 1,09
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|8,97
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,37
|
|Cumhuriyet
|6.631
|6.731
|70,00
|
|Tam
|6.608
|6.773
|81,51
|
|Yarım
|3.194
|3.276
|39,43
|
|Çeyrek
|1.602
|1.638
|19,71
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,09
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,13
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,20
|