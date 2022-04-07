***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.04.2022 15:46
***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
17.03.2022
Tescil Tarihi
04.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
04.04.2022-10551
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlemesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Şirketimiz Genel Kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.04.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 05.04.2022 tarih, 10552 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017094
BIST
17:112.346
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 29,94
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
17:1114,7395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0336
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
17:1116,1074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0740
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
17:11916,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,53
|Açılış
|: 916,17
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
917,28
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler17:11
|KLKIM
|20,50
|138.164.931
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.744.637
|% 10,00
|
|LUKSK
|67,10
|48.086.847
|% 10,00
|
|ESEN
|34,58
|269.056.029
|% 9,99
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|GZNMI
|37,60
|30.146.762
|% -9,96
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|IDEAS
|24,30
|73.694.644
|% -4,48
|
|EDATA
|20,22
|21.970.625
|% -4,35
|
|BOBET
|4,42
|70.265.778
|% -3,70
|
|THYAO
|35,22
|2.677.892.749
|% 1,73
|
|GARAN
|12,61
|2.172.138.193
|% 1,61
|
|KRDMD
|15,81
|1.854.637.517
|% 2,20
|
|ASELS
|26,10
|1.661.980.652
|% 2,19
|
|SISE
|16,69
|1.629.465.432
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,32
|1.552.673.836
|% 3,60
|
|ODAS
|2,08
|606.354.458
|% 0,48
|
|AKBNK
|7,98
|1.500.793.788
|% 3,77
|
|GARAN
|12,61
|2.172.138.193
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,56
|332.707.172
|% 0,39
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7360
|14,7395
|% 0,23
|
|Euro
|16,0960
|16,1074
|% 0,46
|
|Sterlin
|19,2002
|19,2965
|% 0,17
|
|Frank
|15,7441
|15,8389
|% 0,28
|
|Riyal
|3,9191
|3,9387
|% 0,23
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|7,30
|
|Altın Gr.
|916
|916
|5,68
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,45
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|-0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,41
|