***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarGARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI01.01.2020 - 31.12.2020 FAALİYET RAPORUSERMAYE PİYASASI KURULU II-14.1 NO'LUSERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910214BIST