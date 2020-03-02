***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
02.03.2020 18:49
***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/02/2020
Karar Sayısı
10
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
BORSA İSTANBUL A.Ş. İstanbul, 28.02.2020
YATIRIM KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLER
İSTANBUL
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanmış Faaliyet Raporunun
a- Tarafımızdan incelendiği,
b- Aracı kurumdaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih yanıltıcı olması sonucunda doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c- Aracı kurumdaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış faaliyet raporunun işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği, işin gelişimini, performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
28.02.2020 tarih, 2020-10 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereği ilgili raporun Borsanız bülteninde yayımlanması için gereğini arz ederiz.
Saygılarımızla,
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823508
BIST