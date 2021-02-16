***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi16/02/2021Karar SayısıSPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıBORSA İSTANBUL A.Ş. İstanbul, 16.02.2021YATIRIM KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLERİSTANBULŞirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanmış Faaliyet Raporununa- Tarafımızdan incelendiği,b- Aracı kurumdaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih yanıltıcı olması sonucunda doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c- Aracı kurumdaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış faaliyet raporunun işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği, işin gelişimini, performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.16.02.2021 tarih, 2021-8 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereği ilgili raporun Borsanız bülteninde yayımlanması için gereğini arz ederiz.Saygılarımızla,GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.İnci SOYSAL Utku ERGÜDERFinanstan Sorumlu Genel Genel MüdürMüdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910215BIST