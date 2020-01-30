***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.327.648 6.131.677 -862.550 2.177.091 52.387.655 49.885.512 118.047.033 34.724.728 152.771.761Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.3 -75.380 -75.380 -75.380Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar8.327.648 6.131.677 -862.550 2.177.091 52.312.275 49.885.512 117.971.653 34.724.728 152.696.381Transferler3.829 49.881.683 -49.885.512 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-133.186 60.655.029 60.521.843 2.209.352 62.731.195Dönem Karı (Zararı)60.655.029 60.655.029 2.237.961 62.892.990Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-133.186 -133.186 -28.609 -161.795Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-483.199 -483.199Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-321 1.811 46.699 48.189 -109.569 -61.380Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14 8.327.648 6.131.677 -996.057 2.182.731 102.240.657 60.655.029 178.541.685 36.341.312 214.882.997Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.327.648 6.131.677 -996.057 2.182.731 102.240.657 60.655.029 178.541.685 36.341.312 214.882.997Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler4.195 60.650.834 -60.655.029 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)90.978 143.961.514 144.052.492 3.485.615 147.538.107Dönem Karı (Zararı)143.961.514 143.961.514 3.507.405 147.468.919Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)90.978 90.978 -21.790 69.188Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-679.647 -679.647Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14 8.327.648 6.131.677 -905.079 2.186.926 162.891.491 143.961.514 322.594.177 39.147.280 361.741.457Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.304.931 36.869.567Dönem Karı (Zararı)147.468.919 62.892.990Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler56.513.760 40.045.692Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 12.858.086 6.236.685Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler26.885.781 32.158.032Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 25.216.159 31.861.522Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.669.622 296.510Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-2.031.632 -2.257.164Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-15.582.029 -6.401.944Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-24.240.911 -11.823.340Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 8.658.882 5.421.396Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-3.453.670 -4.777.477Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.055.068 -2.320.599Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler2.086.999 -2.264.308Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-4.142.067 -56.291Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 39.916.903 17.408.159Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 -24.611 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-167.825.001 -37.617.014Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-125.319.213 -4.127.023Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.490.964 6.732.484Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-193.423.642 -119.889.253Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.142.588 -536.449Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.877.565 -231.092Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler157.396.260 80.437.678İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.595 -3.359Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-7.595 -3.359Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları36.157.678 65.321.668Alınan Faiz23.845.574 11.462.375Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-998.230 -1.677.254Vergi İadeleri (Ödemeleri)-29.441.713 -15.872.572Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-21.258.378 -22.364.650YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.681.191 -5.514.675Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri50.001 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri50.001 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -5.762.824 -7.710.459Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.215.207 -5.949.841Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.547.617 -1.760.618Alınan Temettüler2.031.632 2.257.164Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-61.380FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.805.355 -5.816.655Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.249.126 87.940Kredilerden Nakit Girişleri3.249.126 87.940Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.013.602 0Ödenen Temettüler14 -679.647 -483.199Ödenen Faiz-4.361.232 -5.421.396YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.181.615 25.538.237Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.697.554 4.777.477NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.484.061 30.315.714DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ102.000.815 71.685.101DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ99.516.754 102.000.815Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 98.812.744 102.222.128Finansal Yatırımlar6 213.844.758 84.383.477Ticari Alacaklar7 11.284.545 174.952İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 641 323İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11.283.904 174.629Diğer Alacaklar8 342.129.490 148.705.847İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22 84.651.211 100.724.488İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar257.478.279 47.981.359Türev Araçlar5.147.913 6.263.994Peşin Ödenmiş Giderler9 727.237 1.869.825Diğer Dönen Varlıklar9 34.652 27.057ARA TOPLAM671.981.339 343.647.280Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR671.981.339 343.647.280DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 296.641 296.641Maddi Duran Varlıklar10 9.335.555 10.916.341Kullanım Hakkı Varlıkları2.3 18.772.253 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 4.564.400 4.031.139Ertelenmiş Vergi Varlığı21 3.541.022 2.846.539TOPLAM DURAN VARLIKLAR36.509.871 18.090.660TOPLAM VARLIKLAR708.491.210 361.737.940KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.574.577 87.940İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar22 3.574.577 87.940Banka Kredileri22,23 3.337.066 87.940Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 237.511 0Ticari Borçlar7 4.899.587 2.022.022İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 79.936 94.014İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.819.651 1.928.008Diğer Borçlar8 276.312.320 118.916.060İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22 192.270.716 75.541.876İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar84.041.604 43.374.184Türev Araçlar3.230.061 2.259.143Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 15.511.825 4.319.202Kısa Vadeli Karşılıklar17.777.027 14.698.626Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 15.250.396 13.139.585Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12.2 2.526.631 1.559.041ARA TOPLAM321.305.397 142.302.993TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER321.305.397 142.302.993UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20.135.802 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11.960.942 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 11.960.942 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.174.860 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.174.860 0Uzun Vadeli Karşılıklar5.308.554 4.551.950Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 5.308.554 4.551.950TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.444.356 4.551.950TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER346.749.753 146.854.943ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar322.594.177 178.541.685Ödenmiş Sermaye14 8.327.648 8.327.648Sermaye Düzeltme Farkları6.131.677 6.131.677Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 -905.079 -996.057Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-905.079 -996.057Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -905.079 -996.057Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 2.186.926 2.182.731Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 162.891.491 102.240.657Net Dönem Karı veya Zararı143.961.514 60.655.029Kontrol Gücü Olmayan Paylar39.147.280 36.341.312TOPLAM ÖZKAYNAKLAR361.741.457 214.882.997TOPLAM KAYNAKLAR708.491.210 361.737.940Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 5.647.559.802 5.006.306.033Satışların Maliyeti15 -5.359.192.703 -4.766.826.851TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)288.367.099 239.479.182BRÜT KAR (ZARAR)288.367.099 239.479.182Genel Yönetim Giderleri16 -5.453.663 -3.027.906Pazarlama Giderleri16 -164.198.138 -167.135.877Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 8.835.812 19.549.297Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -6.675.702 -30.527.464ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)120.875.408 58.337.232Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 2.056.243 2.257.164FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)122.931.651 60.594.396Finansman Gelirleri20 78.624.309 28.612.841Finansman Giderleri20 -14.170.138 -8.906.088SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)187.385.822 80.301.149Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-39.916.903 -17.408.159Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -40.634.336 -19.124.423Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 717.433 1.716.264SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)147.468.919 62.892.990DÖNEM KARI (ZARARI)147.468.919 62.892.990Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.507.405 2.237.961Ana Ortaklık Payları143.961.514 60.655.029Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veBildirim/815410BIST