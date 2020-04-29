***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıDiğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.327.648 6.131.677 -996.057 2.182.731 102.240.657 60.655.029 178.541.685 36.341.312 214.882.997Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar8.327.648 6.131.677 -996.057 2.182.731 102.240.657 60.655.029 178.541.685 36.341.312 214.882.997Transferler60.655.029 -60.655.029Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33.158.382 33.158.382 882.568 34.040.950Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler11 8.327.648 6.131.677 -996.057 2.182.731 162.895.686 33.158.382 211.700.067 37.223.880 248.923.947Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.327.648 6.131.677 -905.079 2.186.926 162.884.729 143.841.732 322.467.633 39.154.042 361.621.675Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar8.327.648 6.131.677 -905.079 2.186.926 162.884.729 143.841.732 322.467.633 39.154.042 361.621.675Transferler143.841.732 -143.841.732 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)106.039.923 106.039.923 -897.612 105.142.311Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler11 8.327.648 6.131.677 -905.079 2.186.926 306.726.461 106.039.923 428.507.556 38.256.430 466.763.986Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI107.144.659 -15.475.552Dönem Karı (Zararı)105.142.311 34.040.950Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler94.450.222 69.000.731Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.558.729 1.666.984Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.813.141 7.678.156Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.813.141 7.678.156Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-210.631 -31.508Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.086.703 -823.235Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.205.412 -1.838.999Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8.292.115 1.015.764Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.929.997 -2.257.245Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler46.751.392 53.086.885Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14.606.284 48.455.370Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler32.145.108 4.631.515Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31.512.583 9.705.305Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -24.611Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -24.611Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.868.302 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-60.205.112 -111.091.457Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-68.441.673 -18.789.605Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.196.880 -2.851.657İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.196.880 -2.851.657Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-175.174.529 -45.421.217İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-175.174.529 -45.421.217Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-340.075 -1.371.042Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-912.853 -623.372İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-912.853 -623.372Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler186.857.519 -42.010.686İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)186.857.519 -42.010.686İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.379 -23.878Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)3.379 -23.878Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları139.387.421 -8.049.776Alınan Faiz3.131.362 1.978.766Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-72.483 -138.755Vergi İadeleri (Ödemeleri)-30.524.426 -4.378.713Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-4.777.215 -4.887.074YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.056.736 -1.335.736Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 50.001Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 50.001Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.267.367 -1.417.245Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.153.580 -1.104.633Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-113.787 -312.612Alınan Temettüler210.631 31.508FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI139.881.801 2.234.917Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kredilerden Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları149.510.883 2.638.343Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.318.537 612.338Ödenen TemettülerÖdenen Faiz-7.310.545 -1.015.764YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)243.969.724 -14.576.371Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.173.881 2.257.245NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)247.143.605 -12.319.126DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ99.516.754 102.000.815DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ346.660.359 89.681.689Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 345.037.958 98.812.744Finansal Yatırımlar6 250.141.322 213.844.758Ticari Alacaklar7 14.473.866 11.284.545İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar17 164 641İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar14.473.702 11.283.904Diğer Alacaklar8 516.336.430 342.129.490İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar17 286.998.402 84.651.211İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar229.338.028 257.478.279Türev Araçlar16.727.359 5.147.913Peşin Ödenmiş Giderler1.067.312 727.237Diğer Dönen Varlıklar31.273 34.652ARA TOPLAM1.143.815.520 671.981.339Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.143.815.520 671.981.339DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 296.641 296.641Maddi Duran Varlıklar8.626.998 9.215.773Kullanım Hakkı Varlıkları19.148.823 18.772.253Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.671.310 4.564.400Ertelenmiş Vergi Varlığı15.623.842 3.541.022TOPLAM DURAN VARLIKLAR48.367.614 36.390.089TOPLAM VARLIKLAR1.192.183.134 708.371.428KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar152.847.949 3.574.577İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar152.847.949 3.574.577Banka Kredileri152.847.949 3.337.066Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 237.511Ticari Borçlar7 3.986.734 4.899.587İlişkili Taraflara Ticari Borçlar176.588 79.936İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.810.146 4.819.651Diğer Borçlar8 463.169.839 276.312.320İlişkili Taraflara Diğer Borçlar369.580.723 192.270.716İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar93.589.116 84.041.604Türev Araçlar29.415.791 3.230.061Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28.582.803 15.511.825Kısa Vadeli Karşılıklar20.284.953 17.777.027Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 16.857.610 15.250.396Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9.2 3.427.343 2.526.631ARA TOPLAM698.288.069 321.305.397TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER698.288.069 321.305.397UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar21.466.297 20.135.802İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar12.481.432 11.960.942Kiralama İşlemlerinden Borçlar12.481.432 11.960.942İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.984.865 8.174.860Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.984.865 8.174.860Uzun Vadeli Karşılıklar5.664.782 5.308.554Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 5.664.782 5.308.554TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.131.079 25.444.356TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER725.419.148 346.749.753ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar428.507.556 322.467.633Ödenmiş Sermaye8.327.648 8.327.648Sermaye Düzeltme Farkları11 6.131.677 6.131.677Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11 -905.079 -905.079Diğer Kazançlar (Kayıplar)11 -905.079 -905.079Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 2.186.926 2.186.926Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 306.726.461 162.884.729Net Dönem Karı veya Zararı106.039.923 143.841.732Kontrol Gücü Olmayan Paylar38.256.430 39.154.042TOPLAM ÖZKAYNAKLAR466.763.986 361.621.675TOPLAM KAYNAKLAR1.192.183.134 708.371.428Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat6.075.118.847 480.573.024Satışların Maliyeti-6.030.328.009 -405.624.635TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)44.790.838 74.948.389FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)149.056.599 6.074.447BRÜT KAR (ZARAR)193.847.437 81.022.836Genel Yönetim Giderleri-54.790.917 -40.951.126Pazarlama Giderleri-475.826 -848.539Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler3.863.609 2.974.942Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.447.271 -1.183.088ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)139.997.032 41.015.025Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler210.631 56.119FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)140.207.663 41.071.144Finansman Gelirleri5.033.940 4.780.885Finansman Giderleri-8.586.709 -2.105.774SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)136.654.894 43.746.255Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-31.512.583 -9.705.305Dönem Vergi (Gideri) Geliri-43.595.404 -18.563.024Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12.082.821 8.857.719SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)105.142.311 34.040.950DÖNEM KARI (ZARARI)105.142.311 34.040.950Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-897.612 882.568Ana Ortaklık Payları106.039.923 33.158.382Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)105.142.311 34.040.950Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-897.612 882.568Ana Ortaklık Payları106.039.923 33.158.382http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840962BIST