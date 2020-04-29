***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2020 02:11
***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.327.648 6.131.677 -996.057 2.182.731 102.240.657 60.655.029 178.541.685 36.341.312 214.882.997
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
8.327.648 6.131.677 -996.057 2.182.731 102.240.657 60.655.029 178.541.685 36.341.312 214.882.997
Transferler
60.655.029 -60.655.029
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33.158.382 33.158.382 882.568 34.040.950
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11 8.327.648 6.131.677 -996.057 2.182.731 162.895.686 33.158.382 211.700.067 37.223.880 248.923.947
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.327.648 6.131.677 -905.079 2.186.926 162.884.729 143.841.732 322.467.633 39.154.042 361.621.675
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
8.327.648 6.131.677 -905.079 2.186.926 162.884.729 143.841.732 322.467.633 39.154.042 361.621.675
Transferler
143.841.732 -143.841.732 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
106.039.923 106.039.923 -897.612 105.142.311
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11 8.327.648 6.131.677 -905.079 2.186.926 306.726.461 106.039.923 428.507.556 38.256.430 466.763.986
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
107.144.659 -15.475.552
Dönem Karı (Zararı)
105.142.311 34.040.950
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
94.450.222 69.000.731
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.558.729 1.666.984
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.813.141 7.678.156
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.813.141 7.678.156
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-210.631 -31.508
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.086.703 -823.235
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.205.412 -1.838.999
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.292.115 1.015.764
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.929.997 -2.257.245
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
46.751.392 53.086.885
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14.606.284 48.455.370
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
32.145.108 4.631.515
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31.512.583 9.705.305
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -24.611
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -24.611
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.868.302 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-60.205.112 -111.091.457
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-68.441.673 -18.789.605
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.196.880 -2.851.657
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.196.880 -2.851.657
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-175.174.529 -45.421.217
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-175.174.529 -45.421.217
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-340.075 -1.371.042
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-912.853 -623.372
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-912.853 -623.372
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
186.857.519 -42.010.686
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
186.857.519 -42.010.686
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.379 -23.878
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.379 -23.878
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
139.387.421 -8.049.776
Alınan Faiz
3.131.362 1.978.766
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-72.483 -138.755
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-30.524.426 -4.378.713
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.777.215 -4.887.074
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.056.736 -1.335.736
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 50.001
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 50.001
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.267.367 -1.417.245
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.153.580 -1.104.633
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-113.787 -312.612
Alınan Temettüler
210.631 31.508
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
139.881.801 2.234.917
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
149.510.883 2.638.343
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.318.537 612.338
Ödenen Temettüler
0
Ödenen Faiz
-7.310.545 -1.015.764
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
243.969.724 -14.576.371
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.173.881 2.257.245
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
247.143.605 -12.319.126
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
99.516.754 102.000.815
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
346.660.359 89.681.689
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 345.037.958 98.812.744
Finansal Yatırımlar
6 250.141.322 213.844.758
Ticari Alacaklar
7 14.473.866 11.284.545
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 164 641
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
14.473.702 11.283.904
Diğer Alacaklar
8 516.336.430 342.129.490
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 286.998.402 84.651.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
229.338.028 257.478.279
Türev Araçlar
16.727.359 5.147.913
Peşin Ödenmiş Giderler
1.067.312 727.237
Diğer Dönen Varlıklar
31.273 34.652
ARA TOPLAM
1.143.815.520 671.981.339
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.143.815.520 671.981.339
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 296.641 296.641
Maddi Duran Varlıklar
8.626.998 9.215.773
Kullanım Hakkı Varlıkları
19.148.823 18.772.253
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.671.310 4.564.400
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15.623.842 3.541.022
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.367.614 36.390.089
TOPLAM VARLIKLAR
1.192.183.134 708.371.428
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
152.847.949 3.574.577
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
152.847.949 3.574.577
Banka Kredileri
152.847.949 3.337.066
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 237.511
Ticari Borçlar
7 3.986.734 4.899.587
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
176.588 79.936
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.810.146 4.819.651
Diğer Borçlar
8 463.169.839 276.312.320
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
369.580.723 192.270.716
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
93.589.116 84.041.604
Türev Araçlar
29.415.791 3.230.061
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28.582.803 15.511.825
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.284.953 17.777.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 16.857.610 15.250.396
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9.2 3.427.343 2.526.631
ARA TOPLAM
698.288.069 321.305.397
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
698.288.069 321.305.397
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.466.297 20.135.802
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.481.432 11.960.942
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12.481.432 11.960.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.984.865 8.174.860
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.984.865 8.174.860
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.664.782 5.308.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 5.664.782 5.308.554
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.131.079 25.444.356
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
725.419.148 346.749.753
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
428.507.556 322.467.633
Ödenmiş Sermaye
8.327.648 8.327.648
Sermaye Düzeltme Farkları
11 6.131.677 6.131.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 -905.079 -905.079
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
11 -905.079 -905.079
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 2.186.926 2.186.926
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 306.726.461 162.884.729
Net Dönem Karı veya Zararı
106.039.923 143.841.732
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
38.256.430 39.154.042
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
466.763.986 361.621.675
TOPLAM KAYNAKLAR
1.192.183.134 708.371.428
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
6.075.118.847 480.573.024
Satışların Maliyeti
-6.030.328.009 -405.624.635
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
44.790.838 74.948.389
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
149.056.599 6.074.447
BRÜT KAR (ZARAR)
193.847.437 81.022.836
Genel Yönetim Giderleri
-54.790.917 -40.951.126
Pazarlama Giderleri
-475.826 -848.539
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.863.609 2.974.942
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.447.271 -1.183.088
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
139.997.032 41.015.025
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
210.631 56.119
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
140.207.663 41.071.144
Finansman Gelirleri
5.033.940 4.780.885
Finansman Giderleri
-8.586.709 -2.105.774
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
136.654.894 43.746.255
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-31.512.583 -9.705.305
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-43.595.404 -18.563.024
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12.082.821 8.857.719
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
105.142.311 34.040.950
DÖNEM KARI (ZARARI)
105.142.311 34.040.950
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-897.612 882.568
Ana Ortaklık Payları
106.039.923 33.158.382
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
105.142.311 34.040.950
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-897.612 882.568
Ana Ortaklık Payları
106.039.923 33.158.382
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840962
BIST