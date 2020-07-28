***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıDiğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.327.648 6.131.677 -996.057 2.182.731 102.240.657 60.655.029 178.541.685 36.341.312 214.882.997Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar8.327.648 6.131.677 -996.057 2.182.731 102.240.657 60.655.029 178.541.685 36.341.312 214.882.997Transferler4.195 60.655.029 -60.659.224 -679.647 -679.647Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)63.578.159 63.578.159 2.012.427 65.590.606Dönem Karı (Zararı)63.578.159 63.578.159 2.012.427 65.590.606Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler13 8.327.648 6.131.677 -996.057 2.186.926 162.895.686 63.573.984 242.119.864 37.674.092 279.793.956Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.327.648 6.131.677 -905.079 2.186.926 162.884.729 143.841.732 322.467.633 39.154.042 361.621.675Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar8.327.648 6.131.677 -905.079 2.186.926 162.884.729 143.841.732 322.467.633 39.154.042 361.621.675Transferler143.841.732 -143.841.732 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)212.823.795 212.823.795 -111.037 212.712.758Dönem Karı (Zararı)212.823.795 212.823.795 -111.037 212.712.758Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler13 8.327.648 6.131.677 -905.079 2.186.926 306.726.461 212.823.795 535.291.428 39.043.005 574.334.433Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-303.119.944 5.941.604Dönem Karı (Zararı)212.712.758 65.590.606Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler41.664.259 34.761.203Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.288.737 6.592.025Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.535.286 14.168.050Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 7.544.566 14.962.707Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler990.720 -794.657Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler16 -594.986 -769.866Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-9.150.788 -4.087.617Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-19.699.215 -8.633.638Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10.548.427 4.546.021Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-4.178.088 -1.449.914Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-21.538.902 2.361.986Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler2.018.389 2.891.448Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-23.557.291 -529.462Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 61.303.000 17.971.150Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -24.611Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -24.611İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-501.799.997 -62.275.770Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-482.310.932 -23.437.822Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.051.029 -1.894.369İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.051.029 -1.894.369Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler212.830.351 -28.750.866İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)212.830.351 -28.750.866Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.336.078 -787.279Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.171.202 475.575İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.171.202 475.575Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-229.106.854 -7.874.007İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-229.106.854 -7.874.007İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.343 -7.002Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)3.343 -7.002Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-247.422.980 38.076.039Alınan Faiz14.982.595 3.282.659Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-11.118.033 -11.070.803Vergi İadeleri (Ödemeleri)-59.561.526 -24.346.291YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-753.154 -2.291.438Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 50.001Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 50.001Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.348.140 -3.111.305Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.089.018 -1.436.113Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-259.122 -1.675.192Alınan Temettüler16 594.986 769.866FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI333.627.843 -1.969.540Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri343.284.498 338.260Kredilerden Nakit Girişleri19 343.284.498 338.260Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.543.510 -4.934.340Ödenen Temettüler0 -679.647Ödenen Faiz17 -8.732.173 -2.256.126Alınan Faiz17 4.619.028 5.562.313YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.754.745 1.680.626Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.569.911 1.814.075NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.324.656 3.494.701DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 99.516.754 102.000.815DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 133.841.410 105.495.516Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 132.791.353 98.812.744Finansal Yatırımlar6 719.712.981 213.844.758Ticari Alacaklar7 14.779.213 11.284.545İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 5.274.381 1.931.826İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9.504.832 9.352.719Diğer Alacaklar8 129.299.139 342.129.490İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 204.969 84.651.211İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar129.094.170 257.478.279Türev Araçlar6.263.341 5.147.913Peşin Ödenmiş Giderler2.063.315 727.237Diğer Dönen Varlıklar31.309 34.652ARA TOPLAM1.004.940.651 671.981.339Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.004.940.651 671.981.339DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 296.641 296.641Maddi Duran Varlıklar9 7.530.082 9.215.773Kullanım Hakkı Varlıkları12.032.559 18.772.253Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 4.105.035 4.564.400Ertelenmiş Vergi Varlığı0 3.541.022TOPLAM DURAN VARLIKLAR23.964.317 36.390.089TOPLAM VARLIKLAR1.028.904.968 708.371.428KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar348.114.563 3.574.577İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar348.114.563 3.574.577Banka Kredileri19 346.621.564 3.337.066Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.492.999 237.511Ticari Borçlar7 6.070.789 4.899.587İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 136.781 79.936İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.934.008 4.819.651Diğer Borçlar8 47.205.466 276.312.320İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 11.290 192.270.716İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar47.194.176 84.041.604Türev Araçlar6.363.878 3.230.061Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 13.347.072 15.511.825Kısa Vadeli Karşılıklar14.619.168 17.777.027Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 11.101.817 15.250.396Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11.2 3.517.351 2.526.631ARA TOPLAM435.720.936 321.305.397TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER435.720.936 321.305.397UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12.600.728 20.135.802İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11.411.418 11.960.942Kiralama İşlemlerinden Borçlar11.411.418 11.960.942İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.189.310 8.174.860Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.189.310 8.174.860Uzun Vadeli Karşılıklar5.883.666 5.308.554Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 5.883.666 5.308.554Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü365.205 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.849.599 25.444.356TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER454.570.535 346.749.753ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar535.291.428 322.467.633Ödenmiş Sermaye13 8.327.648 8.327.648Sermaye Düzeltme Farkları6.131.677 6.131.677Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -905.079 -905.079Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-905.079 -905.079Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -905.079 -905.079Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 2.186.926 2.186.926Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 306.726.461 162.884.729Net Dönem Karı veya Zararı212.823.795 143.841.732Kontrol Gücü Olmayan Paylar39.043.005 39.154.042TOPLAM ÖZKAYNAKLAR574.334.433 361.621.675TOPLAM KAYNAKLAR1.028.904.968 708.371.428Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 9.572.866.231 2.409.081.054 3.348.045.362 1.921.940.317Satışların Maliyeti14 -9.200.244.253 -2.253.142.797 -3.169.916.244 -1.847.518.162TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)372.621.978 155.938.257 178.129.118 74.422.155BRÜT KAR (ZARAR)372.621.978 155.938.257 178.129.118 74.422.155Genel Yönetim Giderleri15 -102.656.124 -83.260.052 -47.219.784 -41.815.660Pazarlama Giderleri15 -753.532 -1.696.292 -277.706 -847.753Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10.780.935 5.030.247 6.917.326 2.055.305Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.682.220 -2.962.698 -2.234.949 -1.779.610ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)275.311.037 73.049.462 135.314.005 32.034.437Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 594.986 794.477 384.355 738.358FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)275.906.023 73.843.939 135.698.360 32.772.795Finansman Gelirleri17 9.247.621 14.427.063 4.213.681 9.646.178Finansman Giderleri17 -11.137.886 -4.709.246 -2.551.177 -2.603.472SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)274.015.758 83.561.756 137.360.864 39.815.501Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-61.303.000 -17.971.150 -29.790.417 -8.265.845Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -57.396.773 -20.283.007 -13.801.369 -1.719.983Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -3.906.227 2.311.857 -15.989.048 -6.545.862SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)212.712.758 65.590.606 107.570.447 31.549.656DÖNEM KARI (ZARARI)212.712.758 65.590.606 107.570.447 31.549.656Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-111.037 2.012.427 786.575 1.129.859Ana Ortaklık Payları212.823.795 63.578.179 106.783.872 30.419.797Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)212.712.758 65.590.606 107.570.447 31.549.656Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-111.037 2.012.427 786.575 1.129.859Ana Ortaklık Payları212.823.795 63.578.179 106.783.872 30.419.797http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862895BIST