***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıDiğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.327.648 6.131.677 -996.057 2.182.731 102.240.657 60.655.029 178.541.685 36.341.312 214.882.997Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar8.327.648 6.131.677 -996.057 2.182.731 102.240.657 60.655.029 178.541.685 36.341.312 214.882.997Transferler4.195 60.655.029 -60.659.224 -679.647 -679.647Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)63.578.159 103.622.266 2.820.468 106.442.734Dönem Karı (Zararı)63.578.159 103.622.266 2.820.468 106.442.734Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar8.327.648 6.131.677 -905.079 2.186.926 162.884.729 143.841.732 322.467.633 39.154.042 361.621.675Transferler6.574 143.841.732 -143.848.306 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)334.451.317 334.451.317 269.821 334.721.138Dönem Karı (Zararı)334.451.317 334.451.317 269.821 334.721.138Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-945.002 -945.002Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler13 8.327.648 6.131.677 -905.079 2.193.500 306.719.887 334.451.317 656.918.950 38.478.861 695.397.811Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-138.275.453 37.727.360Dönem Karı (Zararı)334.721.138 106.442.734Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler95.704.509 48.149.790Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11.950.417 9.733.033Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.631.202 20.451.522Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 12.357.630 19.991.475Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.273.572 460.047Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler14 -1.316.778 -772.481Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-15.615.608 -11.245.489Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-34.159.383 -17.966.411Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18.543.775 6.720.922Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-11.183.379 1.996.112Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.433.867 -922.167Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler4.742.697 1.450.816Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-2.308.830 -2.372.983Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 95.804.788 28.933.871Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -24.611Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -24.611İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-494.779.364 -81.679.589Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-290.795.544 -52.982.034Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-24.419.826 -3.119.658İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-24.419.826 -3.119.658Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-313.026.052 -112.871.631İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-313.026.052 -112.871.631Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-895.047 203.727Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler907.669 -596.023İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)907.669 -596.023Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler133.446.328 87.689.293İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)133.446.328 87.689.293İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.108 -3.263Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)3.108 -3.263Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-64.353.717 72.912.935Alınan Faiz15.001.370 4.534.184Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-15.924.850 -14.503.538Vergi İadeleri (Ödemeleri)-72.998.256 -25.216.221YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.106.746 -3.885.387Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 50.001Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 50.001Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.423.524 -4.707.869Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.715.266 -2.066.377Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-708.258 -2.641.492Alınan Temettüler16 1.316.778 772.481FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI146.107.041 4.478.302Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri152.794.410 1.929.272Kredilerden Nakit Girişleri19 152.794.410 1.929.272Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.885.375 -6.993.725Ödenen Temettüler-945.002 -679.647Ödenen Faiz17 -16.105.013 -3.421.159Alınan Faiz17 19.248.021 13.643.561YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.724.842 38.320.275Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi11.788.852 -1.738.817NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.513.694 36.581.458DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 99.516.754 102.000.815DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 118.030.448 138.582.273Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 116.811.516 98.812.744Finansal Yatırımlar6 506.949.132 213.844.758Ticari Alacaklar7 36.129.285 11.284.545İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 9.091.790 1.931.826İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar27.037.495 9.352.719Diğer Alacaklar8 570.659.246 257.633.194İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 140.227 154.915İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar570.519.019 257.478.279Türev Araçlar7.790.540 5.147.913Peşin Ödenmiş Giderler1.622.284 727.237Diğer Dönen Varlıklar31.544 34.652ARA TOPLAM1.239.993.547 587.485.043Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.239.993.547 587.485.043DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 296.641 296.641Maddi Duran Varlıklar9 6.215.134 9.215.773Kullanım Hakkı Varlıkları20.920.399 18.772.253Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 3.897.949 4.564.400Ertelenmiş Vergi Varlığı7.823.419 3.541.022TOPLAM DURAN VARLIKLAR39.153.542 36.390.089TOPLAM VARLIKLAR1.279.147.089 623.875.132KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar158.147.754 3.574.577İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9.161.568 3.574.577Banka Kredileri19 7.404.438 3.337.066Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.757.130 237.511İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar148.986.186Kiralama İşlemlerinden Borçlar259.148Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar148.727.038Ticari Borçlar7 5.807.256 4.899.587İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 95.949 79.936İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.711.307 4.819.651Diğer Borçlar8 325.262.352 191.816.024İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 234.448.199 107.774.420İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar90.814.153 84.041.604Türev Araçlar10.615.385 3.230.061Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 42.600.754 15.511.825Kısa Vadeli Karşılıklar14.552.040 17.777.027Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 10.751.837 15.250.396Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11.2 3.800.203 2.526.631ARA TOPLAM556.985.541 236.809.101TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER556.985.541 236.809.101UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20.523.844 20.135.802İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar19.988.532 11.960.942Kiralama İşlemlerinden Borçlar19.988.532 11.960.942İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar535.312 8.174.860Kiralama İşlemlerinden Borçlar535.312 8.174.860Uzun Vadeli Karşılıklar6.239.893 5.308.554Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 6.239.893 5.308.554Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.763.737 25.444.356TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER583.749.278 262.253.457ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar656.918.950 322.467.633Ödenmiş Sermaye13 8.327.648 8.327.648Sermaye Düzeltme Farkları6.131.677 6.131.677Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -905.079 -905.079Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-905.079 -905.079Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -905.079 -905.079Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 2.193.500 2.186.926Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 306.719.887 162.884.729Net Dönem Karı veya Zararı334.451.317 143.841.732Kontrol Gücü Olmayan Paylar38.478.861 39.154.042TOPLAM ÖZKAYNAKLAR695.397.811 361.621.675TOPLAM KAYNAKLAR1.279.147.089 623.875.132Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 12.113.529.069 3.854.568.484 2.541.647.034 1.445.096.260Satışların Maliyeti14 -11.537.389.641 -3.612.302.676 -2.336.902.922 -1.358.953.521TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)576.139.428 242.265.808 204.744.112 86.142.739BRÜT KAR (ZARAR)576.139.428 242.265.808 204.744.112 86.142.739Genel Yönetim Giderleri15 -156.925.290 -122.989.427 -54.269.166 -39.729.375Pazarlama Giderleri15 -909.282 -2.655.332 -155.750 -959.040Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22.339.490 6.791.057 11.558.555 1.760.810Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-12.156.346 -6.049.312 -7.474.126 -3.086.614ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)428.488.000 117.362.794 154.403.625 44.128.520Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 1.316.778 797.092 721.792 2.615FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)429.804.778 118.159.886 155.125.417 44.131.135Finansman Gelirleri17 20.321.015 24.476.298 9.846.732 10.234.047Finansman Giderleri17 -19.599.867 -7.259.579 -8.461.981 -2.550.333SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)430.525.926 135.376.605 156.510.168 51.814.849Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-95.804.788 -28.933.871 -34.501.788 -10.962.721Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -100.087.185 -31.509.870 -42.690.412 -11.226.863Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 4.282.397 2.575.999 8.188.624 264.142SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)334.721.138 106.442.734 122.008.380 40.852.128DÖNEM KARI (ZARARI)334.721.138 106.442.734 122.008.380 40.852.128Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar269.821 2.820.468 380.858 808.041Ana Ortaklık Payları334.451.317 103.622.266 121.627.522 40.044.087Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)334.721.138 106.442.734 122.008.380 40.852.128Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar269.821 2.820.468 380.858 808.041Ana Ortaklık Payları334.451.317 103.622.266 121.627.522 40.044.087http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884085BIST