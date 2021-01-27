***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.327.648 6.131.677 -996.057 2.182.731 102.240.657 60.655.029 178.541.685 36.341.312 214.882.997Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler4.195 60.650.834 -60.655.029 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)90.978 143.961.514 144.052.492 3.485.615 147.538.107Dönem Karı (Zararı)143.961.514 143.961.514 3.507.405 147.468.919Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)90.978 90.978 -21.790 69.188Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-679.647 -679.647Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler16 8.327.648 6.131.677 -905.079 2.186.926 162.891.491 143.961.514 322.467.633 39.154.042 361.621.675Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.327.648 6.131.677 -905.079 2.186.926 162.884.729 143.841.732 322.467.633 39.154.042 361.621.675Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar8.327.648 6.131.677 -905.079 2.186.926 162.884.729 143.841.732 322.467.633 39.154.042 361.621.675Transferler6.574 143.835.158 -143.841.732 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-756.673 490.584.610 489.827.937 1.134.099 490.962.036Dönem Karı (Zararı)490.584.610 490.584.610 1.158.112 491.742.722Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-756.673 -756.673 -24.013 -780.686Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-945.000 -945.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler16 8.327.648 6.131.677 -1.661.752 2.193.500 306.719.887 490.584.610 812.295.570 39.343.141 851.638.711Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.046.710 -26.697.229Dönem Karı (Zararı)491.742.722 147.349.137Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler106.677.065 41.144.438Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15.007.139 12.858.086Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler20.752.340 26.885.781Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18.809.099 25.216.159Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.943.241 1.669.622Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler20 -2.917.454 -2.031.632Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-23.437.052 -30.951.351Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-49.985.077 -39.610.233Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26.548.025 8.658.882Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-7.812.400 -3.453.670Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-35.422.990 -2.055.068Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-2.288.434 2.086.999Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-33.134.556 -4.142.067Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 140.507.482 39.916.903Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -24.611Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -24.611İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-461.514.402 -167.825.001Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-322.263.957 -125.319.213Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-17.531.588 -10.490.964İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-17.531.588 -10.490.964Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-318.468.193 -193.423.642İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-318.468.193 -193.423.642Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-132.397 1.142.588Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.975.474 2.877.565İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.975.474 2.877.565Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler193.903.307 157.396.260İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)193.903.307 157.396.260İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.952 -7.595Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.952 -7.595Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları136.905.385 20.668.574Alınan Faiz2.084.334 4.332.518Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-18.520.491 -22.256.608Vergi İadeleri (Ödemeleri)-116.422.518 -29.441.713YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.081.599 -3.561.409Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 50.001Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 50.001Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.999.053 -5.643.042Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.666.555 -2.095.425Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.332.498 -3.547.617Alınan Temettüler16 2.917.454 2.031.632FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI200.798.636 24.077.023Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri185.945.446 3.249.126Kredilerden Nakit Girişleri19 185.945.446 3.249.126Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.542.695 -9.013.602Ödenen Temettüler-945.000 -679.647Ödenen Faiz17 -23.564.115 -4.361.232Alınan Faiz17 47.905.000 34.882.378YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)199.763.747 -6.181.615Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi8.564.275 3.697.554NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)208.328.022 -2.484.061DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 99.516.754 102.000.815DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 307.844.776 99.516.754Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 303.101.670 98.812.744Finansal Yatırımlar6 569.243.271 213.844.758Ticari Alacaklar8 32.850.972 11.284.545İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 8.380.292 1.931.826İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar24.470.680 9.352.719Diğer Alacaklar9 575.320.701 257.633.194İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar23 281.664 154.915İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar575.039.037 257.478.279Türev Araçlar10 7.016.218 5.147.913Peşin Ödenmiş Giderler11 859.634 727.237Diğer Dönen Varlıklar11 31.700 34.652ARA TOPLAM1.488.424.166 587.485.043Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.488.424.166 587.485.043DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 296.641 296.641Maddi Duran Varlıklar12 5.933.204 9.215.773Kullanım Hakkı Varlıkları20.585.703 18.772.253Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 5.717.427 4.564.400Ertelenmiş Vergi Varlığı22 3.062.841 3.541.022TOPLAM DURAN VARLIKLAR35.595.816 36.390.089TOPLAM VARLIKLAR1.524.019.982 623.875.132KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 217.880.743 30.315.735İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar23.897.672 3.574.577Banka Kredileri24 22.310.050 3.337.066Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.587.622 237.511İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar193.983.071 26.741.158Kiralama İşlemlerinden Borçlar23 269.451Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar193.713.620 26.741.158Ticari Borçlar8 8.121.904 5.146.430İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 1.263.810 79.936İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.858.094 5.066.494Diğer Borçlar9 358.731.330 164.828.023İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 280.428.039 107.774.420İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar78.303.291 57.053.603Türev Araçlar10 2.809.932 3.230.061Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 39.118.608 15.511.825Kısa Vadeli Karşılıklar18.142.732 17.777.027Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 14.642.490 15.250.396Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 3.500.242 2.526.631ARA TOPLAM644.805.249 236.809.101TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER644.805.249 236.809.101UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20.401.324 20.135.802İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar19.928.914 11.960.942Kiralama İşlemlerinden Borçlar23 19.928.914 11.960.942İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar472.410 8.174.860Kiralama İşlemlerinden Borçlar472.410 8.174.860Uzun Vadeli Karşılıklar7.174.698 5.308.554Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 7.174.698 5.308.554Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.576.022 25.444.356TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER672.381.271 262.253.457ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar812.295.570 322.467.633Ödenmiş Sermaye16 8.327.648 8.327.648Sermaye Düzeltme Farkları6.131.677 6.131.677Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.661.752 -905.079Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.661.752 -905.079Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.661.752 -905.079Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 2.193.500 2.186.926Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 306.719.887 162.884.729Net Dönem Karı veya Zararı490.584.610 143.841.732Kontrol Gücü Olmayan Paylar39.343.141 39.154.042TOPLAM ÖZKAYNAKLAR851.638.711 361.621.675TOPLAM KAYNAKLAR1.524.019.982 623.875.132Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 19.380.209.284 5.686.709.398Satışların Maliyeti17 -18.547.220.176 -5.359.637.669TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)832.989.108 327.071.729BRÜT KAR (ZARAR)832.989.108 327.071.729Genel Yönetim Giderleri18 -220.642.942 -163.754.108Pazarlama Giderleri18 -1.872.679 -5.453.663Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25.071.709 7.265.669Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-27.447.868 -7.660.113ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)608.097.328 157.469.514Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 2.917.454 2.056.243FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)611.014.782 159.525.757Finansman Gelirleri21 49.358.189 37.113.156Finansman Giderleri21 -28.122.767 -9.372.873SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)632.250.204 187.266.040Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-140.507.482 -39.916.903Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -139.840.357 -40.634.336Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -667.125 717.433SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)491.742.722 147.349.137DÖNEM KARI (ZARARI)491.742.722 147.349.137Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.158.112 3.507.405Ana Ortaklık Payları490.584.610 143.841.732Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-780.686 69.189Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-969.630 92.138Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler188.944 -22.949Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi188.944 -22.949Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-780.686 69.189TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)490.962.036 147.418.326Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.134.099 3.485.616Ana Ortaklık Payları489.827.937 143.932.710http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905086BIST