***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıDiğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.327.648 6.131.677 -905.079 2.186.926 162.884.729 143.841.732 322.467.633 39.154.042 361.621.675Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar8.327.648 6.131.677 -905.079 2.186.926 162.884.729 143.841.732 322.467.633 39.154.042 361.621.675Transferler143.841.732 -143.841.732 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)106.039.923 106.039.923 -897.612 105.142.311Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler11 8.327.648 6.131.677 -905.079 2.186.926 306.726.461 106.039.923 428.507.556 38.256.430 466.763.986Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.327.648 6.131.677 -1.661.752 2.193.500 306.719.887 490.584.610 812.295.570 39.343.141 851.638.711Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar8.327.648 6.131.677 -1.661.752 2.193.500 306.719.887 490.584.610 812.295.570 39.343.141 851.638.711Transferler490.584.610 -490.584.610 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)200.884.172 200.884.172 553.420 201.437.592Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler11 8.327.648 6.131.677 -1.661.752 2.193.500 797.304.497 200.884.172 1.013.179.742 39.896.561 1.053.076.303Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI148.757.557 143.469.082Dönem Karı (Zararı)201.437.592 147.349.137Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler67.506.752 91.028.368Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.195.122 5.558.729Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.392.138 8.681.443Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9.263.703 6.813.141Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler128.435 1.868.302Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler20 -2.081.681 -210.631Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-21.632.291 1.664.849Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-29.338.285 -6.627.266Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7.705.994 8.292.115Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-21.319.612 -2.929.997Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler53.931.322 46.751.392Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-21.720.099 14.606.284Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler75.651.421 32.145.108Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 46.021.754 31.512.583Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerMaddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-76.722.534 -60.205.112Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-214.045.662 -68.441.673Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-28.063.746 -2.196.880İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-28.063.746 -2.196.880Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler86.843.221 -175.174.529İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)86.843.221 -175.174.529Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.750.432 -340.075Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.716.502 -912.853İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.716.502 -912.853Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler75.577.478 186.857.519İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)75.577.478 186.857.519İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler105 3.379Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)105 3.379Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları192.221.810 178.172.393Alınan Faiz724.440 670.813Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-4.513.711 -4.849.698Vergi İadeleri (Ödemeleri)-39.674.982 -30.524.426YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.711.651 -3.056.736Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-370.030 -3.267.367Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-124.695 -3.153.580Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-245.335 -113.787Alınan Temettüler16 2.081.681 210.631FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-88.344.303 145.764.204Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-106.058.813 149.510.883Kredilerden Nakit Girişleri19 -106.058.813 149.510.883Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.626.667 -2.318.537Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz17 -7.063.291 -7.310.545Alınan Faiz17 27.404.468 5.882.403YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)62.124.905 286.176.550Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi21.319.612 3.173.881NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)83.444.517 289.350.431DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 307.844.776 99.516.754DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 391.289.293 388.867.185Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 387.939.647 303.101.670Finansal Yatırımlar6 707.637.512 569.243.271Ticari Alacaklar8 60.730.635 32.850.972İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 6.748.181 8.380.292İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar53.982.454 24.470.680Diğer Alacaklar9 488.477.480 575.320.701İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar23 134.492 281.664İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar488.342.988 575.039.037Türev Araçlar10 33.622.140 7.016.218Peşin Ödenmiş Giderler11 2.610.066 859.634Diğer Dönen Varlıklar11 31.595 31.700ARA TOPLAM1.681.049.075 1.488.424.166Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.681.049.075 1.488.424.166DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 296.641 296.641Maddi Duran Varlıklar12 5.570.525 5.933.204Kullanım Hakkı Varlıkları20.929.119 20.585.703Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 5.173.035 5.717.427Ertelenmiş Vergi Varlığı22 21.315.663 3.062.841TOPLAM DURAN VARLIKLAR53.284.983 35.595.816TOPLAM VARLIKLAR1.734.334.058 1.524.019.982KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 110.986.023 217.880.743İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar26.345.939 23.897.672Banka Kredileri24 25.572.417 22.310.050Kiralama İşlemlerinden Borçlar773.522 1.587.622İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar84.640.084 193.983.071Kiralama İşlemlerinden Borçlar23 247.644 269.451Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar84.392.440 193.713.620Ticari Borçlar8 12.838.406 8.121.904İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 2.524.991 1.263.810İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10.313.415 6.858.094Diğer Borçlar9 434.308.808 358.731.330İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 330.826.097 280.428.039İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar103.482.711 78.303.291Türev Araçlar10 7.695.755 2.809.932Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 63.718.202 39.118.608Kısa Vadeli Karşılıklar22.907.412 18.142.732Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 19.278.735 14.642.490Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 3.628.677 3.500.242ARA TOPLAM652.454.606 644.805.249TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER652.454.606 644.805.249UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar21.514.703 20.401.324İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar21.021.461 19.928.914Kiralama İşlemlerinden Borçlar23 21.021.461 19.928.914İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar493.242 472.410Kiralama İşlemlerinden Borçlar493.242 472.410Uzun Vadeli Karşılıklar7.288.446 7.174.698Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 7.288.446 7.174.698Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.803.149 27.576.022TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER681.257.755 672.381.271ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.013.179.742 812.295.570Ödenmiş Sermaye16 8.327.648 8.327.648Sermaye Düzeltme Farkları6.131.677 6.131.677Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.661.752 -1.661.752Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.661.752 -1.661.752Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.661.752 -1.661.752Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 2.193.500 2.193.500Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 797.304.497 306.719.887Net Dönem Karı veya Zararı200.884.172 490.584.610Kontrol Gücü Olmayan Paylar39.896.561 39.343.141TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.053.076.303 851.638.711TOPLAM KAYNAKLAR1.734.334.058 1.524.019.982Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 7.792.480.820 6.069.370.393Satışların Maliyeti17 -7.552.148.137 -6.030.433.841TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)240.332.683 38.936.552FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)40.283.685 154.331.262BRÜT KAR (ZARAR)280.616.368 193.267.814Genel Yönetim Giderleri18 -67.610.127 -52.821.544Pazarlama Giderleri18 -578.508 -493.010Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16.376.441 3.375.909Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.079.876 -4.553.121ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)224.724.298 138.776.048Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 2.081.681 210.631FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)226.805.979 138.986.679Finansman Gelirleri21 29.031.899 6.276.170Finansman Giderleri21 -8.378.532 -8.607.955SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)247.459.346 136.654.894Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-46.021.754 -31.512.583Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -64.309.856 -43.595.404Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 18.288.102 12.082.821SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)201.437.592 105.142.311DÖNEM KARI (ZARARI)201.437.592 105.142.311Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar553.420 -897.612Ana Ortaklık Payları200.884.172 106.039.923Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)201.437.592 105.142.311Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar553.420 -897.612Ana Ortaklık Payları200.884.172 106.039.923http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931950BIST