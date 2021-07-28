***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıDiğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.327.648 6.131.677 -905.079 2.186.926 162.884.729 143.841.732 322.467.633 39.154.042 361.621.675Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar8.327.648 6.131.677 -905.079 2.186.926 162.884.729 143.841.732 322.467.633 39.154.042 361.621.675Transferler143.841.732 -143.841.732 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)212.823.795 212.823.795 -111.037 212.712.758Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler16 8.327.648 6.131.677 -905.079 2.186.926 306.726.461 212.823.795 535.291.428 39.043.005 574.334.433Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.327.648 6.131.677 -1.661.752 2.193.500 306.719.887 490.584.610 812.295.570 39.343.141 851.638.711Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar8.327.648 6.131.677 -1.661.752 2.193.500 306.719.887 490.584.610 812.295.570 39.343.141 851.638.711Transferler2.170 490.582.440 -490.584.610 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)318.052.527 318.052.527 889.691 318.942.218Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-410.280 -410.280Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler16 8.327.648 6.131.677 -1.661.752 2.195.670 797.302.327 318.052.527 1.130.348.097 39.822.552 1.170.170.649Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-332.383.094 -313.837.248Dönem Karı (Zararı)318.942.218 212.712.758Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler107.666.096 41.664.259Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.087.647 7.288.737Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.142.525 8.535.286Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11.059.933 7.544.566Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler82.592 990.720Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler20 -5.221.780 -594.986Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-35.506.804 -9.150.788Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-52.160.282 -19.699.215Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16.653.478 10.548.427Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-13.845.327 -4.178.088Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler45.036.289 -21.538.902Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-16.609.126 2.018.389Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler61.645.415 -23.557.291Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 99.973.546 61.303.000Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-644.571.871 -501.799.997Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-658.831.362 -482.310.932Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-61.800.769 -3.051.029İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-61.800.769 -3.051.029Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler43.795.044 212.830.351İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)43.795.044 212.830.351Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.255.850 -1.336.078Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler394.664 1.171.202İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)394.664 1.171.202Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler34.125.910 -229.106.854İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)34.125.910 -229.106.854İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler492 3.343Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)492 3.343Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-217.963.557 -247.422.980Alınan Faiz372.011 4.265.291Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-10.214.010 -11.118.033Vergi İadeleri (Ödemeleri)-104.577.538 -59.561.526YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI4.347.868 -753.154Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-873.912 -1.348.140Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-164.869 -1.089.018Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-709.043 -259.122Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Temettüler16 5.221.780 594.986FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI272.105.385 344.345.147Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri241.610.303 343.284.498Kredilerden Nakit Girişleri19 241.610.303 343.284.498Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.054.877 -5.543.510Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz17 -15.199.616 -8.732.173Alınan Faiz17 50.749.575 15.336.332YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-55.929.841 29.754.745Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi13.845.327 4.569.911NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-42.084.514 34.324.656DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 307.844.776 99.516.754DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 265.760.262 133.841.410Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 265.537.535 303.101.670Finansal Yatırımlar6 1.166.429.218 569.243.271Ticari Alacaklar8 91.170.058 32.850.972İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 6.373.118 8.380.292İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar84.796.940 24.470.680Diğer Alacaklar9 531.525.657 575.320.701İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar23 332.943 281.664İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar531.192.714 575.039.037Türev Araçlar10 23.432.998 7.016.218Peşin Ödenmiş Giderler11 3.115.484 859.634Diğer Dönen Varlıklar11 31.208 31.700ARA TOPLAM2.081.242.158 1.488.424.166Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.081.242.158 1.488.424.166DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 296.641 296.641Maddi Duran Varlıklar12 5.138.136 5.933.204Kullanım Hakkı Varlıkları25.185.813 20.585.703Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 4.821.827 5.717.427Ertelenmiş Vergi Varlığı22 21.371.014 3.062.841TOPLAM DURAN VARLIKLAR56.813.431 35.595.816TOPLAM VARLIKLAR2.138.055.589 1.524.019.982KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 459.288.499 217.880.743İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar427.840.556 23.897.672Banka Kredileri24 426.446.358 22.310.050Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.394.198 1.587.622İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar31.447.943 193.983.071Kiralama İşlemlerinden Borçlar23 260.328 269.451Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar31.187.615 193.713.620Ticari Borçlar8 8.516.568 8.121.904İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 1.744.502 1.263.810İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.772.066 6.858.094Diğer Borçlar9 393.267.520 358.731.330İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 281.789.375 280.428.039İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar111.478.145 78.303.291Türev Araçlar10 2.617.586 2.809.932Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 52.822.789 39.118.608Kısa Vadeli Karşılıklar18.421.037 18.142.732Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 14.838.203 14.642.490Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 3.582.834 3.500.242ARA TOPLAM934.933.999 644.805.249TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER934.933.999 644.805.249UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar25.126.032 20.401.324İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar24.706.129 19.928.914Kiralama İşlemlerinden Borçlar23 24.706.129 19.928.914İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar419.903 472.410Kiralama İşlemlerinden Borçlar419.903 472.410Uzun Vadeli Karşılıklar7.824.909 7.174.698Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 7.824.909 7.174.698Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.950.941 27.576.022TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER967.884.940 672.381.271ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.130.348.097 812.295.570Ödenmiş Sermaye16 8.327.648 8.327.648Sermaye Düzeltme Farkları6.131.677 6.131.677Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.661.752 -1.661.752Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.661.752 -1.661.752Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.661.752 -1.661.752Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 2.195.670 2.193.500Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 797.302.327 306.719.887Net Dönem Karı veya Zararı318.052.527 490.584.610Kontrol Gücü Olmayan Paylar39.822.552 39.343.141TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.170.170.649 851.638.711TOPLAM KAYNAKLAR2.138.055.589 1.524.019.982Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 18.120.926.655 9.361.722.357 10.328.445.835 3.292.351.964Satışların Maliyeti17 -17.766.327.699 -9.200.244.253 -10.214.179.562 -3.169.810.412TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)354.598.956 161.478.104 114.266.273 122.541.552FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)134.950.013 205.493.539 94.666.328 51.162.277BRÜT KAR (ZARAR)489.548.969 366.971.643 208.932.601 173.703.829Genel Yönetim Giderleri18 -131.602.674 -99.513.513 -63.992.547 -46.691.969Pazarlama Giderleri18 -1.181.767 -753.532 -603.259 -260.522Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27.546.915 9.629.834 11.170.474 6.253.925Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.969.575 -6.673.730 110.301 -2.120.609ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)380.341.868 269.660.702 155.617.570 130.884.654Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 5.221.780 594.986 3.140.099 384.355FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)385.563.648 270.255.688 158.757.669 131.269.009Finansman Gelirleri21 51.383.665 16.124.618 22.351.766 9.848.448Finansman Giderleri21 -18.031.549 -12.364.548 -9.653.017 -3.756.593SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)418.915.764 274.015.758 171.456.418 137.360.864Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-99.973.546 -61.303.000 -53.951.792 -29.790.417Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -118.316.998 -57.396.773 -54.007.142 -13.801.369Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 18.343.452 -3.906.227 55.350 -15.989.048SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)318.942.218 212.712.758 117.504.626 107.570.447DÖNEM KARI (ZARARI)318.942.218 212.712.758 117.504.626 107.570.447Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar889.691 -111.037 336.271 786.575Ana Ortaklık Payları318.052.527 212.823.795 117.168.355 106.783.872Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)318.942.218 212.712.758 117.504.626 107.570.447Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar889.691 -111.037 336.271 786.575Ana Ortaklık Payları318.052.527 212.823.795 117.168.355 106.783.872http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952395BIST