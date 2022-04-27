***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıDiğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.327.648 6.131.677 -1.661.752 2.193.500 306.719.887 490.584.610 812.295.570 39.343.141 851.638.711Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar8.327.648 6.131.677 -1.661.752 2.193.500 306.719.887 490.584.610 812.295.570 39.343.141 851.638.711Transferler490.584.610 -490.584.610 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 200.884.172 200.884.172 553.420 201.437.592Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler16 8.327.648 6.131.677 -1.661.752 2.193.500 306.719.887 200.884.172 1.013.179.742 39.896.561 1.053.076.303Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.327.648 6.131.677 -1.841.263 2.195.670 797.302.327 507.056.237 1.319.172.296 39.893.521 1.359.065.817Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar8.327.648 6.131.677 -1.841.263 2.195.670 797.302.327 507.056.237 1.319.172.296 39.893.521 1.359.065.817Transferler507.056.237 -507.056.237 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)220.582.198 220.582.198 5.381.458 225.963.656Dönem Karı (Zararı)220.582.198 220.582.198 5.381.458 225.963.656Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-300.000.000 -300.000.000 -300.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler16 8.327.648 6.131.677 -1.841.263 2.195.670 1.004.358.564 220.582.198 1.239.754.494 45.274.979 1.285.029.473Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-137.367.168 147.461.785Dönem Karı (Zararı)225.963.656 201.437.592Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-117.497.757 66.210.980Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.354.788 3.195.122Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.469.527 9.392.138Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17.876.721 9.263.703Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-2.407.194 128.435Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler20 -12.258.418 -2.081.681Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-51.284.040 -22.928.063Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-91.477.122 -30.634.057Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler40.193.082 7.705.994Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-5.932.396 -21.319.612Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-137.187.325 53.931.322Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler3.494.233 -21.720.099Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-140.681.558 75.651.421Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 70.340.107 46.021.754Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-179.777.940 -76.722.534Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-295.128.236 -214.045.662Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler14.430.372 -28.063.746İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)14.430.372 -28.063.746Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-335.833.167 86.843.221İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-335.833.167 86.843.221Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.665.137 -1.750.432Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.663.181 4.716.502İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.663.181 4.716.502Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler439.758.900 75.577.478İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)439.758.900 75.577.478İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.853 105Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.853 105Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-71.312.041 190.926.038Alınan Faiz100.672 724.440Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-14.076.286 -4.513.711Vergi İadeleri (Ödemeleri)-52.079.513 -39.674.982YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI10.193.932 1.711.651Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.064.486 -370.030Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.212 -124.695Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.048.274 -245.335Alınan Temettüler16 12.258.418 2.081.681FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI224.305.062 -87.048.531Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri474.571.514 -106.058.813Kredilerden Nakit Girişleri19 474.571.514 -106.058.813Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.591.282 -2.626.667Ödenen Temettüler-300.000.000 0Ödenen Faiz17 -39.152.292 -7.063.291Alınan Faiz17 91.477.122 28.700.240YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)97.131.826 62.124.905Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi5.932.396 21.319.612NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)103.064.222 83.444.517DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 757.471.594 307.844.776DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 860.535.816 391.289.293Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 853.114.496 754.668.808Finansal Yatırımlar6 1.552.494.774 1.116.684.980Ticari Alacaklar8 69.741.251 79.653.761İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 7.719.009 4.845.295İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar62.022.242 74.808.466Diğer Alacaklar9 972.923.915 637.090.748İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar23 788.504 739.845İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar972.135.411 636.350.903Türev Araçlar10 7.992.598 11.960.565Peşin Ödenmiş Giderler11 7.098.837 1.433.700Diğer Dönen Varlıklar11 22.503 18.650ARA TOPLAM3.463.388.374 2.601.511.212Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.463.388.374 2.601.511.212DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 296.641 296.641Maddi Duran Varlıklar12 4.060.175 4.472.314Kullanım Hakkı Varlıkları12 20.822.707 22.080.440Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 5.696.247 4.527.610Ertelenmiş Vergi Varlığı22 0 22.344.912TOPLAM DURAN VARLIKLAR30.875.770 53.721.917TOPLAM VARLIKLAR3.494.264.144 2.655.233.129KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 1.347.978.813 874.648.053İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.788.894 279.218.421Banka Kredileri24 5.578.425 277.808.881Kiralama İşlemlerinden Borçlar210.469 1.409.540İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.342.189.919 595.429.632Banka Kredileri119.367.125 65.929.148Kiralama İşlemlerinden Borçlar133.632 175.315Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar1.222.689.162 529.325.169Ticari Borçlar8 14.787.965 12.124.784İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 2.809.550 1.909.479İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11.978.415 10.215.305Diğer Borçlar9 711.710.465 271.951.565İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 639.996.915 185.422.166İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar71.713.550 86.529.399Türev Araçlar10 14.223.668 14.697.402Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 21.237.699 51.458.574Kısa Vadeli Karşılıklar40.254.897 39.166.512Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 34.592.077 31.096.498Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 5.662.820 8.070.014ARA TOPLAM2.150.193.507 1.264.046.890TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.150.193.507 1.264.046.890UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 23.046.874 22.567.546İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar22.771.827 22.286.924Kiralama İşlemlerinden Borçlar22.771.827 22.286.924İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar275.047 280.622Kiralama İşlemlerinden Borçlar275.047 280.622Uzun Vadeli Karşılıklar9.857.733 9.552.876Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 9.857.733 9.552.876Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26.136.557 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER59.041.164 32.120.422TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.209.234.671 1.296.167.312ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.239.754.494 1.319.172.296Ödenmiş Sermaye16 8.327.648 8.327.648Sermaye Düzeltme Farkları6.131.677 6.131.677Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.841.263 -1.841.263Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.841.263 -1.841.263Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.841.263 -1.841.263Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 2.195.670 2.195.670Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 1.004.358.564 797.302.327Net Dönem Karı veya Zararı220.582.198 507.056.237Kontrol Gücü Olmayan Paylar45.274.979 39.893.521TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.285.029.473 1.359.065.817TOPLAM KAYNAKLAR3.494.264.144 2.655.233.129Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 10.557.038.484 7.792.480.820Satışların Maliyeti17 -10.146.364.672 -7.552.148.137TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)410.673.812 240.332.683FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)17 -82.747.429 40.283.685BRÜT KAR (ZARAR)327.926.383 280.616.368Genel Yönetim Giderleri18 -103.501.905 -67.610.127Pazarlama Giderleri18 -1.026.757 -578.508Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 20.781.464 16.376.441Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -11.196.058 -4.079.876ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)232.983.127 224.724.298Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 12.258.418 2.081.681FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)245.241.545 226.805.979Finansman Gelirleri21 92.762.272 29.031.899Finansman Giderleri21 -41.700.054 -8.378.532SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)296.303.763 247.459.346Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-70.340.107 -46.021.754Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -21.858.638 -64.309.856Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -48.481.469 18.288.102SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)225.963.656 201.437.592DÖNEM KARI (ZARARI)225.963.656 201.437.592Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.381.458 553.420Ana Ortaklık Payları220.582.198 200.884.172Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)225.963.656 201.437.592Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.381.458 553.420Ana Ortaklık Payları220.582.198 200.884.172http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024443BIST