***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor
27.04.2022 18:36
***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.327.648 6.131.677 -1.661.752 2.193.500 306.719.887 490.584.610 812.295.570 39.343.141 851.638.711
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
8.327.648 6.131.677 -1.661.752 2.193.500 306.719.887 490.584.610 812.295.570 39.343.141 851.638.711
Transferler
490.584.610 -490.584.610 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 200.884.172 200.884.172 553.420 201.437.592
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 8.327.648 6.131.677 -1.661.752 2.193.500 306.719.887 200.884.172 1.013.179.742 39.896.561 1.053.076.303
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.327.648 6.131.677 -1.841.263 2.195.670 797.302.327 507.056.237 1.319.172.296 39.893.521 1.359.065.817
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
8.327.648 6.131.677 -1.841.263 2.195.670 797.302.327 507.056.237 1.319.172.296 39.893.521 1.359.065.817
Transferler
507.056.237 -507.056.237 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
220.582.198 220.582.198 5.381.458 225.963.656
Dönem Karı (Zararı)
220.582.198 220.582.198 5.381.458 225.963.656
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-300.000.000 -300.000.000 -300.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 8.327.648 6.131.677 -1.841.263 2.195.670 1.004.358.564 220.582.198 1.239.754.494 45.274.979 1.285.029.473
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-137.367.168 147.461.785
Dönem Karı (Zararı)
225.963.656 201.437.592
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-117.497.757 66.210.980
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.354.788 3.195.122
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.469.527 9.392.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.876.721 9.263.703
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2.407.194 128.435
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
20 -12.258.418 -2.081.681
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-51.284.040 -22.928.063
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-91.477.122 -30.634.057
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
40.193.082 7.705.994
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-5.932.396 -21.319.612
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-137.187.325 53.931.322
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
3.494.233 -21.720.099
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-140.681.558 75.651.421
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 70.340.107 46.021.754
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-179.777.940 -76.722.534
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-295.128.236 -214.045.662
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.430.372 -28.063.746
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
14.430.372 -28.063.746
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-335.833.167 86.843.221
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-335.833.167 86.843.221
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.665.137 -1.750.432
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.663.181 4.716.502
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.663.181 4.716.502
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
439.758.900 75.577.478
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
439.758.900 75.577.478
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.853 105
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.853 105
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-71.312.041 190.926.038
Alınan Faiz
100.672 724.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-14.076.286 -4.513.711
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-52.079.513 -39.674.982
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
10.193.932 1.711.651
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.064.486 -370.030
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.212 -124.695
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.048.274 -245.335
Alınan Temettüler
16 12.258.418 2.081.681
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
224.305.062 -87.048.531
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
474.571.514 -106.058.813
Kredilerden Nakit Girişleri
19 474.571.514 -106.058.813
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.591.282 -2.626.667
Ödenen Temettüler
-300.000.000 0
Ödenen Faiz
17 -39.152.292 -7.063.291
Alınan Faiz
17 91.477.122 28.700.240
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
97.131.826 62.124.905
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.932.396 21.319.612
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
103.064.222 83.444.517
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 757.471.594 307.844.776
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 860.535.816 391.289.293
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 853.114.496 754.668.808
Finansal Yatırımlar
6 1.552.494.774 1.116.684.980
Ticari Alacaklar
8 69.741.251 79.653.761
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 7.719.009 4.845.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
62.022.242 74.808.466
Diğer Alacaklar
9 972.923.915 637.090.748
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 788.504 739.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
972.135.411 636.350.903
Türev Araçlar
10 7.992.598 11.960.565
Peşin Ödenmiş Giderler
11 7.098.837 1.433.700
Diğer Dönen Varlıklar
11 22.503 18.650
ARA TOPLAM
3.463.388.374 2.601.511.212
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.463.388.374 2.601.511.212
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 296.641 296.641
Maddi Duran Varlıklar
12 4.060.175 4.472.314
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 20.822.707 22.080.440
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 5.696.247 4.527.610
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 0 22.344.912
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.875.770 53.721.917
TOPLAM VARLIKLAR
3.494.264.144 2.655.233.129
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.347.978.813 874.648.053
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.788.894 279.218.421
Banka Kredileri
24 5.578.425 277.808.881
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
210.469 1.409.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.342.189.919 595.429.632
Banka Kredileri
119.367.125 65.929.148
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
133.632 175.315
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.222.689.162 529.325.169
Ticari Borçlar
8 14.787.965 12.124.784
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 2.809.550 1.909.479
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11.978.415 10.215.305
Diğer Borçlar
9 711.710.465 271.951.565
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 639.996.915 185.422.166
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
71.713.550 86.529.399
Türev Araçlar
10 14.223.668 14.697.402
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 21.237.699 51.458.574
Kısa Vadeli Karşılıklar
40.254.897 39.166.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 34.592.077 31.096.498
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 5.662.820 8.070.014
ARA TOPLAM
2.150.193.507 1.264.046.890
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.150.193.507 1.264.046.890
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 23.046.874 22.567.546
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.771.827 22.286.924
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22.771.827 22.286.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
275.047 280.622
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
275.047 280.622
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.857.733 9.552.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 9.857.733 9.552.876
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26.136.557 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
59.041.164 32.120.422
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.209.234.671 1.296.167.312
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.239.754.494 1.319.172.296
Ödenmiş Sermaye
16 8.327.648 8.327.648
Sermaye Düzeltme Farkları
6.131.677 6.131.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.841.263 -1.841.263
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.841.263 -1.841.263
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.841.263 -1.841.263
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 2.195.670 2.195.670
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 1.004.358.564 797.302.327
Net Dönem Karı veya Zararı
220.582.198 507.056.237
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
45.274.979 39.893.521
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.285.029.473 1.359.065.817
TOPLAM KAYNAKLAR
3.494.264.144 2.655.233.129
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 10.557.038.484 7.792.480.820
Satışların Maliyeti
17 -10.146.364.672 -7.552.148.137
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
410.673.812 240.332.683
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17 -82.747.429 40.283.685
BRÜT KAR (ZARAR)
327.926.383 280.616.368
Genel Yönetim Giderleri
18 -103.501.905 -67.610.127
Pazarlama Giderleri
18 -1.026.757 -578.508
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 20.781.464 16.376.441
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -11.196.058 -4.079.876
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
232.983.127 224.724.298
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 12.258.418 2.081.681
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
245.241.545 226.805.979
Finansman Gelirleri
21 92.762.272 29.031.899
Finansman Giderleri
21 -41.700.054 -8.378.532
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
296.303.763 247.459.346
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-70.340.107 -46.021.754
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -21.858.638 -64.309.856
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -48.481.469 18.288.102
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
225.963.656 201.437.592
DÖNEM KARI (ZARARI)
225.963.656 201.437.592
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.381.458 553.420
Ana Ortaklık Payları
220.582.198 200.884.172
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
225.963.656 201.437.592
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.381.458 553.420
Ana Ortaklık Payları
220.582.198 200.884.172
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024443
BIST