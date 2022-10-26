***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2022 18:07
***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.327.648 6.131.677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.661.752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.193.500 0 0 0 306.719.887 490.584.610 0 812.295.570 39.343.141 851.638.711
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
8.327.648 6.131.677 -1.661.752 306.719.887 490.584.610 812.295.570 39.343.141 851.638.711
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 392.878.286 392.878.286 1.026.822 393.905.108
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-410.280 -410.280
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 8.327.648 6.131.677 -1.661.752 2.195.670 797.302.327 392.878.286 1.205.173.856 39.959.683 1.245.133.539
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.327.648 6.131.677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.841.263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.195.670 0 0 0 797.302.327 507.056.237 0 1.319.172.296 39.893.521 1.359.065.817
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
8.327.648 6.131.677 -1.841.263 2.195.670 797.302.327 507.056.237 1.319.172.296 39.893.521 1.359.065.817
Transferler
1.810 507.054.427 -507.056.237 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
804.289.671 804.289.671 8.834.190 813.123.861
Dönem Karı (Zararı)
804.289.671 804.289.671 8.834.190 813.123.861
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-300.000.000 -300.000.000 -385.547 -300.385.547
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 8.327.648 6.131.677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.841.263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.197.480 0 0 0 1.004.356.754 804.289.671 0 1.823.461.967 48.342.164 1.871.804.131
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-590.398.465 114.224.819
Dönem Karı (Zararı)
813.123.861 393.905.108
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
283.997.574 99.360.617
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.204.125 9.086.449
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
40.010.915 19.460.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
42.162.968 15.816.427
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2.152.053 3.644.568
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
20 -33.818.440 -5.948.656
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-42.424.417 -69.569.628
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-190.098.045 -92.127.123
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
147.673.628 22.557.495
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-31.452.448 -12.230.202
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
77.383.224 33.430.607
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
445.479 -7.709.842
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
76.937.745 41.140.449
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 264.094.615 125.131.052
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.433.634.882 -212.621.853
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.105.196.450 -348.178.796
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-122.086.113 -18.781.240
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-122.086.113 -18.781.240
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-269.900.014 330.092.440
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-269.900.014 330.092.440
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.633.597 -1.571.538
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.628.193 -1.019.085
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.628.193 -1.019.085
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
62.557.471 -173.177.580
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
62.557.471 -173.177.580
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.372 13.946
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.372 13.946
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-336.513.447 280.643.872
Alınan Faiz
331.245 2.318.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-28.594.875 -10.697.307
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-225.621.388 -158.040.702
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
27.138.742 4.490.194
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.679.698 -1.458.462
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-163.503 -204.740
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.516.195 -1.253.722
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
16 33.818.440 5.948.656
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
505.913.657 -120.986.994
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
768.892.068 -183.169.515
Kredilerden Nakit Girişleri
19 768.892.068 -183.169.515
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.117.146 -7.547.997
Ödenen Temettüler
-300.385.547 0
Ödenen Faiz
17 -144.573.763 -20.142.121
Alınan Faiz
17 190.098.045 89.872.639
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-57.346.066 -2.271.981
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
31.452.448 12.230.202
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.893.618 9.958.221
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 757.471.594 307.844.776
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 731.577.976 317.802.997
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 728.427.537 754.668.808
Finansal Yatırımlar
6 2.144.943.685 1.116.684.980
Ticari Alacaklar
8 201.756.282 79.653.761
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 12.151.617 4.845.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
189.604.665 74.808.466
Diğer Alacaklar
9 906.990.762 637.090.748
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 83.193 739.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
906.907.569 636.350.903
Türev Araçlar
10 16.764.935 11.960.565
Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.067.297 1.433.700
Diğer Dönen Varlıklar
11 23.022 18.650
ARA TOPLAM
4.002.973.520 2.601.511.212
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.002.973.520 2.601.511.212
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 296.641 296.641
Maddi Duran Varlıklar
12 3.364.759 4.472.314
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 20.489.586 22.080.440
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 8.083.904 4.527.610
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 25.755.685 22.344.912
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
57.990.575 53.721.917
TOPLAM VARLIKLAR
4.060.964.095 2.655.233.129
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.642.722.136 874.648.053
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
582.173.257 279.218.421
Banka Kredileri
24 581.513.269 277.808.881
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
659.988 1.409.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.060.548.879 595.429.632
Banka Kredileri
40.058.760 65.929.148
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
106.882 175.315
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.020.383.237 529.325.169
Ticari Borçlar
8 15.752.977 12.124.784
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 2.639.696 1.909.479
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
13.113.281 10.215.305
Diğer Borçlar
9 334.509.036 271.951.565
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 292.922.070 185.422.166
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
41.586.966 86.529.399
Türev Araçlar
10 19.947.251 14.697.402
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 93.342.574 51.458.574
Kısa Vadeli Karşılıklar
49.178.947 39.166.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 43.260.986 31.096.498
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 5.917.961 8.070.014
ARA TOPLAM
2.155.452.921 1.264.046.890
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.155.452.921 1.264.046.890
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 22.750.561 22.567.546
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.707.639 22.286.924
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22.707.639 22.286.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.922 280.622
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
42.922 280.622
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.956.482 9.552.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 10.956.482 9.552.876
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.707.043 32.120.422
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.189.159.964 1.296.167.312
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.823.461.967 1.319.172.296
Ödenmiş Sermaye
16 8.327.648 8.327.648
Sermaye Düzeltme Farkları
6.131.677 6.131.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.841.263 -1.841.263
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.841.263 -1.841.263
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.841.263 -1.841.263
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 2.197.480 2.195.670
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 1.004.356.754 797.302.327
Net Dönem Karı veya Zararı
804.289.671 507.056.237
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
48.342.164 39.893.521
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.871.804.131 1.359.065.817
TOPLAM KAYNAKLAR
4.060.964.095 2.655.233.129
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 35.286.061.017 26.421.739.179 12.935.749.180 8.300.812.524
Satışların Maliyeti
17 -33.541.044.022 -25.979.194.459 -12.237.379.135 -8.212.866.760
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.745.016.995 442.544.720 698.370.045 87.945.764
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17 -440.968.333 177.794.604 -157.518.823 42.844.591
BRÜT KAR (ZARAR)
1.304.048.662 620.339.324 540.851.222 130.790.355
Genel Yönetim Giderleri
18 -366.827.431 -194.701.992 -146.530.190 -63.099.318
Pazarlama Giderleri
18 -3.759.472 -1.934.637 -1.174.264 -752.870
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 78.376.459 35.408.774 27.291.488 7.861.859
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -8.339.964 -12.555.899 489.550 -8.586.324
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.003.498.254 446.555.570 420.927.806 66.213.702
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 33.818.440 5.948.656 2.313.938 726.876
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.037.316.694 452.504.226 423.241.744 66.940.578
Finansman Gelirleri
21 193.802.066 91.087.678 52.404.860 39.704.013
Finansman Giderleri
21 -153.900.284 -24.555.744 -54.381.354 -6.524.195
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.077.218.476 519.036.160 421.265.250 100.120.396
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-264.094.615 -125.131.052 -104.191.835 -25.157.506
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-267.505.388 -139.203.730 -93.864.746 -20.886.732
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.410.773 14.072.678 -10.327.089 -4.270.774
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
813.123.861 393.905.108 317.073.415 74.962.890
DÖNEM KARI (ZARARI)
813.123.861 393.905.108 317.073.415 74.962.890
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.834.190 1.026.822 1.996.248 137.131
Ana Ortaklık Payları
804.289.671 392.878.286 315.077.167 74.825.759
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
813.123.861 393.905.108 317.073.415 74.962.890
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.834.190 1.026.822 1.996.248 137.131
Ana Ortaklık Payları
804.289.671 392.878.286 315.077.167 74.825.759
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074391
BIST