***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.327.648 6.131.677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.661.752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.193.500 0 0 0 306.719.887 490.584.610 0 812.295.570 39.343.141 851.638.711Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar8.327.648 6.131.677 -1.661.752 306.719.887 490.584.610 812.295.570 39.343.141 851.638.711TransferlerToplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 392.878.286 392.878.286 1.026.822 393.905.108Dönem Karı (Zararı)0 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-410.280 -410.280Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler16 8.327.648 6.131.677 -1.661.752 2.195.670 797.302.327 392.878.286 1.205.173.856 39.959.683 1.245.133.539Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.327.648 6.131.677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.841.263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.195.670 0 0 0 797.302.327 507.056.237 0 1.319.172.296 39.893.521 1.359.065.817Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar8.327.648 6.131.677 -1.841.263 2.195.670 797.302.327 507.056.237 1.319.172.296 39.893.521 1.359.065.817Transferler1.810 507.054.427 -507.056.237 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)804.289.671 804.289.671 8.834.190 813.123.861Dönem Karı (Zararı)804.289.671 804.289.671 8.834.190 813.123.861Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-300.000.000 -300.000.000 -385.547 -300.385.547Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler16 8.327.648 6.131.677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.841.263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.197.480 0 0 0 1.004.356.754 804.289.671 0 1.823.461.967 48.342.164 1.871.804.131Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-590.398.465 114.224.819Dönem Karı (Zararı)813.123.861 393.905.108Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler283.997.574 99.360.617Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10.204.125 9.086.449Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler40.010.915 19.460.995Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler42.162.968 15.816.427Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-2.152.053 3.644.568Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler20 -33.818.440 -5.948.656Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-42.424.417 -69.569.628Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-190.098.045 -92.127.123Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler147.673.628 22.557.495Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-31.452.448 -12.230.202Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler77.383.224 33.430.607Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler445.479 -7.709.842Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler76.937.745 41.140.449Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 264.094.615 125.131.052Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.433.634.882 -212.621.853Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-1.105.196.450 -348.178.796Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-122.086.113 -18.781.240İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-122.086.113 -18.781.240Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-269.900.014 330.092.440İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-269.900.014 330.092.440Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.633.597 -1.571.538Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.628.193 -1.019.085İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.628.193 -1.019.085Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler62.557.471 -173.177.580İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)62.557.471 -173.177.580İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.372 13.946Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.372 13.946Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-336.513.447 280.643.872Alınan Faiz331.245 2.318.956Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-28.594.875 -10.697.307Vergi İadeleri (Ödemeleri)-225.621.388 -158.040.702YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI27.138.742 4.490.194Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.679.698 -1.458.462Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-163.503 -204.740Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.516.195 -1.253.722Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Temettüler16 33.818.440 5.948.656FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI505.913.657 -120.986.994Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri768.892.068 -183.169.515Kredilerden Nakit Girişleri19 768.892.068 -183.169.515Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.117.146 -7.547.997Ödenen Temettüler-300.385.547 0Ödenen Faiz17 -144.573.763 -20.142.121Alınan Faiz17 190.098.045 89.872.639YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-57.346.066 -2.271.981Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi31.452.448 12.230.202NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-25.893.618 9.958.221DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 757.471.594 307.844.776DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 731.577.976 317.802.997Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 728.427.537 754.668.808Finansal Yatırımlar6 2.144.943.685 1.116.684.980Ticari Alacaklar8 201.756.282 79.653.761İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 12.151.617 4.845.295İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar189.604.665 74.808.466Diğer Alacaklar9 906.990.762 637.090.748İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar23 83.193 739.845İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar906.907.569 636.350.903Türev Araçlar10 16.764.935 11.960.565Peşin Ödenmiş Giderler11 4.067.297 1.433.700Diğer Dönen Varlıklar11 23.022 18.650ARA TOPLAM4.002.973.520 2.601.511.212Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.002.973.520 2.601.511.212DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 296.641 296.641Maddi Duran Varlıklar12 3.364.759 4.472.314Kullanım Hakkı Varlıkları12 20.489.586 22.080.440Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 8.083.904 4.527.610Ertelenmiş Vergi Varlığı22 25.755.685 22.344.912TOPLAM DURAN VARLIKLAR57.990.575 53.721.917TOPLAM VARLIKLAR4.060.964.095 2.655.233.129KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 1.642.722.136 874.648.053İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar582.173.257 279.218.421Banka Kredileri24 581.513.269 277.808.881Kiralama İşlemlerinden Borçlar659.988 1.409.540İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.060.548.879 595.429.632Banka Kredileri40.058.760 65.929.148Kiralama İşlemlerinden Borçlar106.882 175.315Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar1.020.383.237 529.325.169Ticari Borçlar8 15.752.977 12.124.784İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 2.639.696 1.909.479İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar13.113.281 10.215.305Diğer Borçlar9 334.509.036 271.951.565İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 292.922.070 185.422.166İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar41.586.966 86.529.399Türev Araçlar10 19.947.251 14.697.402Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 93.342.574 51.458.574Kısa Vadeli Karşılıklar49.178.947 39.166.512Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 43.260.986 31.096.498Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 5.917.961 8.070.014ARA TOPLAM2.155.452.921 1.264.046.890TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.155.452.921 1.264.046.890UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 22.750.561 22.567.546İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar22.707.639 22.286.924Kiralama İşlemlerinden Borçlar22.707.639 22.286.924İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar42.922 280.622Kiralama İşlemlerinden Borçlar42.922 280.622Uzun Vadeli Karşılıklar10.956.482 9.552.876Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 10.956.482 9.552.876Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.707.043 32.120.422TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.189.159.964 1.296.167.312ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.823.461.967 1.319.172.296Ödenmiş Sermaye16 8.327.648 8.327.648Sermaye Düzeltme Farkları6.131.677 6.131.677Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.841.263 -1.841.263Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.841.263 -1.841.263Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.841.263 -1.841.263Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 2.197.480 2.195.670Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 1.004.356.754 797.302.327Net Dönem Karı veya Zararı804.289.671 507.056.237Kontrol Gücü Olmayan Paylar48.342.164 39.893.521TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.871.804.131 1.359.065.817TOPLAM KAYNAKLAR4.060.964.095 2.655.233.129Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 35.286.061.017 26.421.739.179 12.935.749.180 8.300.812.524Satışların Maliyeti17 -33.541.044.022 -25.979.194.459 -12.237.379.135 -8.212.866.760TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.745.016.995 442.544.720 698.370.045 87.945.764FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)17 -440.968.333 177.794.604 -157.518.823 42.844.591BRÜT KAR (ZARAR)1.304.048.662 620.339.324 540.851.222 130.790.355Genel Yönetim Giderleri18 -366.827.431 -194.701.992 -146.530.190 -63.099.318Pazarlama Giderleri18 -3.759.472 -1.934.637 -1.174.264 -752.870Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 78.376.459 35.408.774 27.291.488 7.861.859Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -8.339.964 -12.555.899 489.550 -8.586.324ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.003.498.254 446.555.570 420.927.806 66.213.702Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 33.818.440 5.948.656 2.313.938 726.876FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.037.316.694 452.504.226 423.241.744 66.940.578Finansman Gelirleri21 193.802.066 91.087.678 52.404.860 39.704.013Finansman Giderleri21 -153.900.284 -24.555.744 -54.381.354 -6.524.195SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.077.218.476 519.036.160 421.265.250 100.120.396Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-264.094.615 -125.131.052 -104.191.835 -25.157.506Dönem Vergi (Gideri) Geliri-267.505.388 -139.203.730 -93.864.746 -20.886.732Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.410.773 14.072.678 -10.327.089 -4.270.774SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)813.123.861 393.905.108 317.073.415 74.962.890DÖNEM KARI (ZARARI)813.123.861 393.905.108 317.073.415 74.962.890Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.834.190 1.026.822 1.996.248 137.131Ana Ortaklık Payları804.289.671 392.878.286 315.077.167 74.825.759Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)813.123.861 393.905.108 317.073.415 74.962.890Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.834.190 1.026.822 1.996.248 137.131Ana Ortaklık Payları804.289.671 392.878.286 315.077.167 74.825.759http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074391BIST