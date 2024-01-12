***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Belgesi
12.01.2024 15:07
***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 2.000.000.000.-TL (İkiMilyarTürkLirası) nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanma talebinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2023 tarih ve 81/1791sayılı toplantısında olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından 2.000.000.000.-TL (İkiMilyarTürkLirası) nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239017
BIST
'
16:398.060
En Düşük
|Değişim
|: 2,08%
|| 163,98
|Açılış
|: 7.854
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
7.775
En Yüksek
8.063
16:3930,0969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1092
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
16:3932,9613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0681
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
16:391.988,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 32,84
|Açılış
|: 1.988,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.989,48
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler16:39
|OZSUB
|27,50
|61.334.439
|% 10,00
|
|DOGUB
|20,30
|138.432.312
|% 9,97
|
|ETILR
|14,01
|35.866.513
|% 9,97
|
|VKING
|28,46
|37.297.668
|% 9,97
|
|PKENT
|242,80
|200.433.576
|% 9,96
|
|ISBTR
|508.500,00
|2.049.000
|% -10,00
|
|KRSTL
|12,02
|196.991.094
|% -9,96
|
|BEGYO
|4,41
|458.260.327
|% -9,82
|
|SNKRN
|27,50
|951.610
|% -7,72
|
|DIRIT
|11,13
|2.205.719
|% -6,47
|
|YKBNK
|23,40
|10.344.632.040
|% 0,43
|
|THYAO
|253,00
|8.541.260.575
|% 2,55
|
|ISCTR
|26,70
|7.851.998.315
|% 3,81
|
|AKBNK
|43,98
|7.503.675.756
|% 6,96
|
|GARAN
|68,95
|3.712.152.114
|% 5,11
|
|YKBNK
|23,40
|10.344.632.040
|% 0,43
|
|ISCTR
|26,70
|7.851.998.315
|% 3,81
|
|AKBNK
|43,98
|7.503.675.756
|% 6,96
|
|EKGYO
|8,28
|1.170.968.433
|% 1,35
|
|SKBNK
|4,71
|450.943.411
|% 2,39
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0927
|30,0969
|% 0,36
|
|Euro
|32,9554
|32,9613
|% -0,21
|
|Sterlin
|38,3029
|38,4950
|% 0,40
|
|Frank
|35,2004
|35,4125
|% 0,44
|
|Riyal
|8,0009
|8,0410
|% 0,34
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,28
|23,31
|% 0,66
|
|Platin
|928,38
|929,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|990,74
|994,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,54
|79,54
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,08
|2.053,40
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:57KZGYO
Yüzde 6.00 oranında artışla 23.32 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 372, 627 adet işlem
-
16:56BAYRK
Yüzde 9.04 oranında artışla 25.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 977, 176 adet işlem
-
16:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, ASTOR, YKBNK
-
16:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 154, 58 artarak (% 2.20 ) 7, 167
-
16:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETILR, VRGYO, SEKUR, OZSUB, VKING, PKENT, KBORU, OFSYM, KUYAS, DOGUB