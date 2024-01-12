***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, 2.000.000.000.-TL (İkiMilyarTürkLirası) nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanma talebinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2023 tarih ve 81/1791sayılı toplantısında olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından 2.000.000.000.-TL (İkiMilyarTürkLirası) nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki Ek'te yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239017BIST