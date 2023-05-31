***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.tarafından şirketimizin tüm notları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu :AAA (tr) / (Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu :J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu :BB / (Negatif Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu :BB / (Negatif Görünüm)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155070BIST