***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.03.2020 11:17
***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RECEP BAŞTUĞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MUAMMER CÜNEYT SEZGİN YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MAHMUT AKTEN YÖNETİM KURULU ÜYESİ
BETÜL EBRU EDİN YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.
UTKU ERGÜDER GENEL MÜDÜR-YÖNETİM KURULU ÜYESİ
AYDIN GÜLER YÖNETİM KURULU ÜYESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829159
BIST
12:1189.891
En Yüksek
|Değişim
|: -5,98%
|| -5.714,34
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
89.677
12:116,3786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0491
|Açılış
|: 6,3720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3786
En Düşük
6,2780
12:117,1539
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,1209
|Açılış
|: 7,1460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
12:11314,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 3,40
|Açılış
|: 314,79
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,14
|7.555.101
|% 7,55
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|RTALB
|2,88
|36.804.972
|% 5,49
|
|MMCAS
|0,92
|9
|% 4,55
|
|IHEVA
|2,07
|1.984.212
|% -10,00
|
|BRKSN
|2,16
|1.298.293
|% -10,00
|
|DENGE
|0,90
|106.901
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ISBIR
|425,20
|2.976
|% -9,99
|
|ASELS
|23,58
|276.682.755
|% -7,38
|
|THYAO
|8,50
|228.628.783
|% -7,00
|
|GARAN
|8,36
|211.252.187
|% -7,21
|
|ECILC
|3,88
|112.153.551
|% -4,43
|
|PETKM
|3,00
|73.903.875
|% -4,46
|
|IHLGM
|0,88
|43.584.452
|% -7,37
|
|ODAS
|1,27
|61.301.223
|% -7,97
|
|EKGYO
|1,14
|45.024.069
|% -5,00
|
|KRDMD
|1,93
|71.398.021
|% -6,31
|
|YKBNK
|2,10
|73.512.776
|% -4,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8420
|7,8813
|% 1,22
|
|Frank
|6,7544
|6,7951
|% 1,94
|
|Riyal
|1,6928
|1,7013
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.536
|1.537
|6,63
|
|Altın Gr.
|316
|316
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.093
|2.147
|23,42
|
|Yarım
|1.012
|1.039
|11,33
|
|Çeyrek
|507
|519
|5,67
|
|Gümüş.Ons
|13,75
|13,78
|-0,96
|
|Gümüş Gr.
|2,83
|2,84
|-0,17
|
|B. Petrol
|31,41
|31,41
|-2,44
|