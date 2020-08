***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin TarihiAnkara Şubesi Şube Mustafa Kemal Mahallesi, KENTPARK Alışveriş Merkezi K:4 Çankaya-Ankara Evgin Gürbüzer 0312 422 65 00 0 312 422 65 25Antakya Şubesi Şube Atatürk Bulvarı No:31 31300 İskenderun-Hatay Kemal Kiper 0326 629 00 07 0 326 629 00 29Bağdat Caddesi Şubesi Şube Caddebostan Mah. İskele Sok. No:25-27 Kadıköy-İstanbul Mehmet Fatih Baykan 0216 665 64 00 0 216 665 64 10Balıkesir Şubesi Şube Akıncılar Mahallesi Yalkır Caddesi No: 1 Karesi-Balıkesir Erhan Sürengil 0266 202 27 26Batı Anadolu Şubesi Şube Köprübaşı Yalbı Sokak No: 12 Odunpazarı-Eskişehir Polat Kaval 0222 211 37 00 0 222 211 37 20Çukurova Şubesi Şube Reşatbey Mahallesi Atatürk Caddesi Semih Rüstem İş Merkezi No: 18 / 1 Seyhan-Adana Soner Demircan 0322 355 34 00 0 322 355 34 25Diyarbakır Şubesi Şube Urfa Bulvarı Mega Konutları Altı B Blok No:125 Kantar Bağlar-Diyarbakır Mehmet Falay 0412 241 20 21Güneşli Şubesi Şube Evren Mahallesi Bahar Caddesi No: 71-71 A Bağcılar-İstanbul Haluk Atlı 0212 410 10 10 0 212 410 10 33İç Anadolu Şubesi Şube Fevziçakmak Mahallesi Kosgeb Caddesi No:1/G Kat:2 Büsan Karatay-Konya Ziya Tomriz 0332 221 49 00 0 332 221 49 20Malatya Şubesi Şube Saray Mahallesi Şehit Fahri Koçyiğit Sokak No:3/1A Battalgazi-Malatya Cihan Yaprak 0422 377 60 17 0 422 377 60 20Orta Anadolu Şubesi Şube Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak No: 4 İmtaş Park Kat: 10 Kocasinan-Kayseri Evren Çakarer 0352 207 36 00 0 352 207 36 20Doğu Karadeniz Şubesi Şube Kale Mahallesi Kazımpaşa Caddesi No: 28 İlkadım Samsun Harun Örendirek 0362 311 11 00Güneydoğu Anadolu Şubesi Şube Mücahitler Mahallesi Gazimuhtarpaşa Bulvarı No:48 Mikail Baikoğlu 0342 211 10 90 0 342 211 11 00Akdeniz Şubesi Şube Tarım Mah. Aspendos Bul. İş Merkezi Sit. B Blok Apt. No: 84 Muratpaşa, Antalya Mehmet Harun Eryılmaz 0242 245 52 00 0 242 245 52 20Bursa Şubesi Şube Kırcaali Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:60 Osmangazi, Bursa Fazilet Müjde Saner 0224 275 11 50 0 224 275 11 70Esentepe Şubesi Şube Maslak Mah. Büyükdere Cad. Uso Center Apt. No: 245 Sarıyer, İstanbul Mehmet Murat Ayyıldız 0212 318 39 00 0 212 318 39 10Güney Ege Şubesi Şube Konacık Mah. Atatürk Bul. No:173/1 Bodrum/Muğla Demet Uzatıcı Kulduk 0252 311 06 60 0 252 311 06 85İzmir Şubesi Şube Akdeniz Mah. Fevzipaşa Bul. Garanti Bankası İzmir Şubesi Apt. No:1 Konak/İzmir Mustafa Yurttürk 0232 455 41 50 0 232 455 41 60Pendik Şubesi Şube Orta Mah. Latife Hanım Sok. Ördekçioğlu Apt. No:6/A Pendik/İstanbul Emrah Duran 0216 585 23 26 0 216 585 30 70http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870729BIST