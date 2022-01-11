***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.01.2022 17:13
***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RECEP BAŞTUĞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MUAMMER CÜNEYT SEZGİN YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MAHMUT AKTEN YÖNETİM KURULU ÜYESİ
BETÜL EBRU EDİN YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.
UTKU ERGÜDER GENEL MÜDÜR-YÖNETİM KURULU ÜYESİ
AYDIN GÜLER YÖNETİM KURULU ÜYESİ
AVNİ AYDIN DÜREN YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MURAT ATAY YÖNETİM KURULU ÜYESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992787
BIST
18:052.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,87
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
18:0513,8412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0204
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
18:0515,7477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0891
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
18:05806,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 6,25
|Açılış
|: 806,60
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HATEK
|19,03
|21.058.360
|% 10,00
|
|ORCAY
|36,30
|18.165.583
|% 10,00
|
|KRDMA
|10,45
|157.768.270
|% 10,00
|
|KRDMB
|10,45
|83.243.820
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|733.206
|% 9,95
|
|PENTA
|350,00
|16.183.425
|% -9,35
|
|RALYH
|10,41
|96.966.819
|% -8,44
|
|IHAAS
|9,60
|16.991.850
|% -5,88
|
|FENER
|29,12
|72.399.344
|% -5,76
|
|QNBFL
|85,00
|277.319
|% -5,56
|
|KRDMD
|12,64
|6.296.606.994
|% 9,44
|
|EREGL
|31,76
|5.220.723.742
|% 4,13
|
|THYAO
|26,90
|4.790.622.863
|% 0,75
|
|GARAN
|11,78
|2.719.397.460
|% 0,34
|
|YKBNK
|3,75
|1.879.109.281
|% 1,35
|
|KRDMD
|12,64
|6.296.606.994
|% 9,44
|
|YKBNK
|3,75
|1.879.109.281
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,37
|883.721.808
|% -2,07
|
|GARAN
|11,78
|2.719.397.460
|% 0,34
|
|DOHOL
|3,08
|646.164.017
|% -0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8199
|13,8412
|% 0,15
|
|Euro
|15,7100
|15,7477
|% 0,57
|
|Sterlin
|18,7922
|18,8864
|% 0,43
|
|Frank
|14,9176
|15,0075
|% 0,48
|
|Riyal
|3,6755
|3,6940
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|12,72
|
|Altın Gr.
|806
|806
|5,93
|
|Cumhuriyet
|5.330
|5.411
|20,00
|
|Tam
|5.302
|5.435
|15,55
|
|Yarım
|2.563
|2.629
|7,52
|
|Çeyrek
|1.285
|1.314
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,66
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,06
|10,07
|0,08
|
|B. Petrol
|82,45
|82,45
|1,58
|