***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.07.2023 09:42
***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 200.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
T.GARANTİ BANKASI A.Ş. 200000000 TRY 100
TOPLAM 200000000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RECEP BAŞTUĞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MAHMUT AKTEN YÖNETİM KURULU ÜYESİ
UTKU ERGÜDER GENEL MÜDÜR-YÖNETİM KURULU ÜYESİ
AYDIN GÜLER YÖNETİM KURULU ÜYESİ
AVNİ AYDIN DÜREN YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MURAT ATAY YÖNETİM KURULU ÜYESİ
CEREN ACER KEZİK YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İLKER KURUÖZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
FARUK ERGİN YÖNETİM KURULU ÜYESİ
IŞIL AKDEMİR EVLİOĞLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166141
BIST