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***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.07.2023 09:42
***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 200.000.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
T.GARANTİ BANKASI A.Ş. 200000000 TRY 100
TOPLAM 200000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RECEP BAŞTUĞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MAHMUT AKTEN YÖNETİM KURULU ÜYESİ
UTKU ERGÜDER GENEL MÜDÜR-YÖNETİM KURULU ÜYESİ
AYDIN GÜLER YÖNETİM KURULU ÜYESİ
AVNİ AYDIN DÜREN YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MURAT ATAY YÖNETİM KURULU ÜYESİ
CEREN ACER KEZİK YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İLKER KURUÖZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
FARUK ERGİN YÖNETİM KURULU ÜYESİ
IŞIL AKDEMİR EVLİOĞLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166141


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BIST En Aktif Hisseler10:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PSDTC 45,36 8.739.368 % 9,99  
PSDTC 45,36 8.739.368 % 9,99  
PSDTC 45,36 8.739.368 % 9,99  
PSDTC 45,36 8.739.368 % 9,99  
FORTE 41,26 74.024.118 % 9,97  
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10:21 Alış Satış %  
Dolar 26,0920 26,0993 % 0,12  
Euro 28,3925 28,4296 % 0,54  
Sterlin 33,0698 33,2357 % 0,13  
Frank 28,9646 29,1391 % 0,23  
Riyal 6,9374 6,9722 % 0,09  
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10:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.920 1.921 5,35  
Altın Gr. 1.611 1.611 5,39  
Cumhuriyet 10.773 10.935 15,00  
Tam 10.687 10.976 33,22  
Yarım 5.198 5.326 5,00  
Çeyrek 2.607 2.663 2,00  
Gümüş.Ons 23,22 23,24 0,11  
Gümüş Gr. 19,48 19,50 0,10  
B. Petrol 76,57 76,57 -0,08  
Seans Raporu 10:21
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