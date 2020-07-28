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***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

28.07.2020 21:20
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***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/07/2020
Karar Sayısı
27
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                   Şirketimizin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan ekteki 30.06.2020 tarihli bağımsız sınırlı denetimden geçmiş konsolide mali tabloları ile konsolide mali tabloları tamamlayıcı notları,
 
a)       Tarafımızdan incelenmiş,
b)      Aracı kurumdaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği tespit edilmiş,
c)       Aracı kurumdaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı görülmüştür.
 
28.07.2020 tarih, 2020-27 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereği ilgili tabloların Borsanız bülteninde yayımlanması için gereğini arz ederiz.
 
 
 
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
 
 
 
 
              İnci SOYSAL                                                      Utku ERGÜDER                              
   Finanstan Sorumlu Genel                                   



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KNFRT 12,43 41.394.359 % 10,00  
DOKTA 28,16 39.860.644 % 10,00  
FMIZP 100,10 79.151.715 % 10,00  
TKURU 44,66 776.637 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9748 9,0198 % 1,74  
Frank 7,5500 7,5954 % 1,52  
Riyal 1,8484 1,8577 % 1,22  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.950 1.950 7,59  
Altın Gr. 436 437 7,48  
Cumhuriyet 2.859 2.899 71,80  
Tam 2.945 2.981 73,90  
Yarım 1.430 1.455 36,10  
Çeyrek 717 728 18,00  
Gümüş.Ons 24,18 24,21 -0,40  
Gümüş Gr. 5,42 5,42 -0,01  
B. Petrol 43,49 43,49 -0,41  
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