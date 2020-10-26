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***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

26.10.2020 19:39
GÜNCEL HABERLER



***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2020
Karar Sayısı
44
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                              
SAYI:
2020-
 
 
BORSA İSTANBUL A.Ş.  
                                                                                     İstanbul, 26.10.2020
YATIRIM KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLER
 
İSTANBUL
 
 
Şirketimizin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan ekteki 30.09.2020 tarihli bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş konsolide mali tabloları ile konsolide mali tabloları tamamlayıcı notları,
 
a)       Tarafımızdan incelenmiş,
b)      Aracı kurumdaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği tespit edilmiş,
c)       Aracı kurumdaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı görülmüştür.
 
26.10.2020 tarih, 2020-44 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereği ilgili tabloların Borsanız bülteninde yayımlanması için gereğini arz ederiz.
 
 
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
 
 
              İnci SOYSAL                                                      Utku ERGÜDER                              
   Finanstan Sorumlu Genel                                          Genel Müdür                           
         Müdür Yardımcısı                                                                                              




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884086


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Cumhuriyet 3.275 3.324 67,00  
Tam 3.264 3.345 54,81  
Yarım 1.577 1.618 26,51  
Çeyrek 791 809 13,25  
Gümüş.Ons 24,24 24,27 -0,35  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 -0,00  
B. Petrol 40,64 40,64 -1,43  
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