***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi27/01/2021Karar SayısıSermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıBORSA İSTANBUL A.Ş. İstanbul, 27.01.2021YATIRIM KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLERİSTANBULŞirketimizin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan ekteki 31.12.2020 tarihli bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tabloları ile konsolide mali tabloları tamamlayıcı notları,a) Tarafımızdan incelenmiş,b) Aracı kurumdaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği tespit edilmiş,c) Aracı kurumdaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı görülmüştür.27.01.2021 tarih, 2021-04 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereği ilgili tabloların Borsanız bülteninde yayımlanması için gereğini arz ederiz.GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.İnci SOYSAL Utku ERGÜDERFinanstan Sorumlu Genel Genel MüdürMüdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905088BIST