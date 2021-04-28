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***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

28.04.2021 18:36



***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/04/2021
Karar Sayısı
38
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                 BORSA İSTANBUL A.Ş.                                                                                        İstanbul, 28.04.2021
YATIRIM KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLER
 
İSTANBUL
 
 
Şirketimizin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan ekteki 31.03.2021 tarihli bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş konsolide mali tabloları ile konsolide mali tabloları tamamlayıcı notları,
 
a)       Tarafımızdan incelenmiş,
b)      Aracı kurumdaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği tespit edilmiş,
c)       Aracı kurumdaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı görülmüştür.
 
28.04.2021 tarih, 2021-38 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereği ilgili tabloların Borsanız bülteninde yayımlanması için gereğini arz ederiz.
 
 
 
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
 
 
 
 
              İnci SOYSAL                                                      Utku ERGÜDER                              
   Finanstan Sorumlu Genel                                          Genel Müdür                           
         Müdür Yardımcısı                                                                                              
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931951


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Yarım 1.475 1.514 -19,27  
Çeyrek 740 757 -9,63  
Gümüş.Ons 26,03 26,06 -0,22  
Gümüş Gr. 6,86 6,86 -0,07  
B. Petrol 67,06 67,06 1,19  
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