***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
28.04.2021 18:36
***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/04/2021
Karar Sayısı
38
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
BORSA İSTANBUL A.Ş. İstanbul, 28.04.2021
YATIRIM KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLER
İSTANBUL
Şirketimizin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan ekteki 31.03.2021 tarihli bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş konsolide mali tabloları ile konsolide mali tabloları tamamlayıcı notları,
a) Tarafımızdan incelenmiş,
b) Aracı kurumdaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği tespit edilmiş,
c) Aracı kurumdaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı görülmüştür.
28.04.2021 tarih, 2021-38 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereği ilgili tabloların Borsanız bülteninde yayımlanması için gereğini arz ederiz.
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
İnci SOYSAL Utku ERGÜDER
Finanstan Sorumlu Genel Genel Müdür
Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931951
BIST