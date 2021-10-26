***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
26.10.2021 18:11
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Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan ekteki 30.09.2021 tarihli bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş konsolide mali tabloları ile konsolide mali tabloları tamamlayıcı notları,
a) Tarafımızdan incelenmiş,
b) Aracı kurumdaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği tespit edilmiş,
c) Aracı kurumdaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı görülmüştür.
26.10.2021 tarih, 2021-84 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereği ilgili tabloların Borsanız bülteninde yayımlanması için gereğini arz ederiz.
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Esra ÖMERCİKLİ DAYLAN Utku ERGÜDER
Birim Müdürü Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972538
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|% 9,75
|
|RALYH
|6,00
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|% 7,14
|
|MPARK
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|35.531.281
|% -4,50
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|KTSKR
|32,04
|63.013.277
|% -2,73
|
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|% -6,25
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|
|FADE
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|% -1,12
|
|ESEN
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|120.869.302
|% 4,73
|
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|5,13
|86.941.370
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|11,0432
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|
|Sterlin
|13,1116
|13,1773
|% -0,29
|
|Frank
|10,3190
|10,3812
|% -0,55
|
|Riyal
|2,5345
|2,5472
|% -0,49
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-21,62
|
|Altın Gr.
|547
|548
|-9,38
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
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|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|-0,57
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|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|-0,22
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|0,25
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Seans Raporu
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Yüzde 9.86 oranında artışla 8.69 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 710, 798 adet işlem
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17:57SARKY
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