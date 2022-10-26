***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
26.10.2022 18:07
***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2022
Karar Sayısı
51
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan ekteki 30.09.2022 tarihli sınırlı bağımsız denetimden geçmemiş konsolide mali tabloları ile konsolide mali tabloları tamamlayıcı notları,
a) Tarafımızdan incelenmiş,
b) Aracı kurumdaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği tespit edilmiş,
c) Aracı kurumdaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı görülmüştür.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074392
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -41,84
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
18:0518,6064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
18:0518,6364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,1340
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
18:05995,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,03
|Açılış
|: 995,39
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|14,30
|747.347
|% 10,00
|
|FONET
|13,75
|139.087.655
|% 10,00
|
|ATLAS
|1,87
|6.983.550
|% 10,00
|
|HEDEF
|12,10
|90.130.432
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|29.546.943
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|8.346.817
|% -9,96
|
|DERHL
|6,55
|238.248.056
|% -9,90
|
|KERVN
|0,59
|3.236.316
|% -9,23
|
|DOGUB
|9,35
|38.294.152
|% -9,14
|
|DITAS
|35,32
|19.080.658
|% -8,26
|
|THYAO
|99,40
|8.821.028.961
|% 0,61
|
|AKBNK
|15,23
|3.691.048.950
|% -3,49
|
|TUPRS
|372,80
|2.753.196.203
|% 1,33
|
|PETKM
|13,50
|2.694.905.255
|% 0,97
|
|SISE
|33,30
|2.604.906.701
|% -2,06
|
|EKGYO
|4,52
|1.722.118.606
|% -1,09
|
|TSKB
|3,12
|1.048.418.654
|% 0,97
|
|AKBNK
|15,23
|3.691.048.950
|% -3,49
|
|SKBNK
|2,11
|474.219.999
|% 1,44
|
|YKBNK
|9,27
|1.954.092.741
|% -2,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6012
|18,6064
|% -0,01
|
|Euro
|18,6204
|18,6364
|% -0,71
|
|Sterlin
|21,4969
|21,6047
|% -0,31
|
|Frank
|18,7359
|18,8488
|% -0,21
|
|Riyal
|4,9375
|4,9622
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-1,67
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.665
|6.735
|-33,00
|
|Yarım
|3.248
|3.294
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.646
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,58
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|95,04
|95,04
|1,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YAPRK
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 46.02 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 224 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, VESTL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 07 kaybederek (% -1.34 ) 3, 465
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, ATLAS, DOBUR, FONET, AYES, ORMA, TUCLK, MTRYO, VKING, ADEL