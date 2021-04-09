***GRM* *GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***GRM******GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler [GRM]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGalata Wind Enerji A.Ş. halka arza ilişkin Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926376BIST