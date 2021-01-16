***GRM*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***GRM*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler [GRM]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarIşık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin paylarının halka arzına ilişkin olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902930BIST