***GRM*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***GRM*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [GRM]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarIşık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamesinin ekleri ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902925BIST