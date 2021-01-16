***GRM*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
16.01.2021 02:36
***GRM*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Açıklamalar
Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamesinin ekleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902926
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|SODSN
|35,20
|807.664
|% 10,00
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|PKENT
|1.076,90
|2.276.821
|% 10,00
|
|PKART
|18,72
|71.525.245
|% 9,99
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|POLTK
|481,10
|4.183.165
|% 9,99
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|MAALT
|189,40
|183.210.099
|% 9,99
|
|SUMAS
|68,45
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|% -9,99
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|KUTPO
|50,05
|38.281.362
|% -9,98
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|ISKUR
|350.000,00
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|TACTR
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|1.816.572
|% -6,74
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|SISE
|7,82
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|% 1,16
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|KOZAL
|116,10
|2.060.992.555
|% 5,07
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|THYAO
|13,23
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|DOHOL
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|1.720.364.535
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|EKGYO
|2,45
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|EKGYO
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|1.553.644.463
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|DOHOL
|3,46
|1.720.364.535
|% -4,68
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|TSKB
|1,88
|836.222.287
|% 0,53
|
|SKBNK
|1,59
|574.728.457
|% -3,05
|
|SISE
|7,82
|2.728.563.543
|% 1,16
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,4580
|7,4627
|% 1,38
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|Euro
|8,9905
|9,0376
|% 0,77
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|Sterlin
|10,1088
|10,1595
|% 0,57
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|Frank
|8,3418
|8,3921
|% 0,93
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|Riyal
|1,9835
|1,9935
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-21,14
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|Altın Gr.
|439
|439
|1,14
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|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
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|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
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|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
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|Çeyrek
|708
|725
|7,27
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|Gümüş.Ons
|24,70
|24,75
|-0,81
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|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|-0,11
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|B. Petrol
|54,91
|54,91
|-1,51
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