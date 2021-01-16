***GRM*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***GRM*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler [GRM]İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarIşık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin halka arzına ilişkin talep toplama 21 - 22 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacaktır, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902929BIST