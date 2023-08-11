***GRM* *IZENR*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.08.2023 11:30
***GRM******IZENR*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [IZENR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. halka arzına ilişkin sonuçlar ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184372
BIST
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12:077.515
En Düşük
|Değişim
|: 0,98%
|| 73,14
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.542
12:0727,0598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0617
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
12:0729,7516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1153
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
12:071.669,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,38
|Açılış
|: 1.669,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler12:07
|RUBNS
|39,38
|149.338.017
|% 10,00
|
|SAYAS
|58,85
|145.285.707
|% 10,00
|
|TETMT
|984,90
|9.147.751
|% 10,00
|
|AGHOL
|197,10
|354.914.306
|% 9,99
|
|RYSAS
|30,60
|38.342.766
|% 9,99
|
|YYLGD
|17,38
|115.668.927
|% -57,59
|
|CASA
|89,10
|1.227.620
|% -10,00
|
|QNBFB
|65,95
|423.399
|% -9,53
|
|ASGYO
|16,80
|907.290.647
|% -7,89
|
|INGRM
|1.145,00
|51.048.940
|% -7,68
|
|THYAO
|259,60
|3.937.930.704
|% 0,43
|
|ASTOR
|124,50
|3.768.044.809
|% 3,23
|
|AKBNK
|30,12
|2.410.048.176
|% -1,76
|
|KLSER
|73,65
|2.375.888.138
|% 3,51
|
|GARAN
|54,50
|2.238.630.814
|% 0,00
|
|SKBNK
|3,82
|718.867.905
|% 1,87
|
|EKGYO
|8,36
|1.468.461.889
|% -1,65
|
|YKBNK
|15,41
|2.130.358.516
|% -1,97
|
|ISCTR
|16,93
|1.867.145.051
|% -1,97
|
|AKBNK
|30,12
|2.410.048.176
|% -1,76
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0305
|27,0598
|% 0,23
|
|Euro
|29,7351
|29,7516
|% 0,39
|
|Sterlin
|34,2453
|34,4170
|% 0,27
|
|Frank
|30,7217
|30,9068
|% 0,06
|
|Riyal
|7,1838
|7,2198
|% 0,03
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|7,52
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.669
|6,56
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.105
|11.196
|8,00
|
|Yarım
|5.561
|5.624
|4,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.812
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,77
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,79
|0,05
|
|B. Petrol
|86,48
|86,48
|0,08
|