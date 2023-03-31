***GRM* *KOPOL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***GRM******KOPOL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler [KOPOL]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKoza Polyester Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Paylarının Halka Arzına İlişkin Hazırlanan Fiyat Tespit Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130713BIST