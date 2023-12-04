***GRM* *KOPOL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
04.12.2023 16:21
***GRM******KOPOL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 no.'lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222003
BIST
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16:418.083
En Düşük
|Değişim
|: 0,71%
|| 57,20
|Açılış
|: 8.051
|
|Önceki Kapanış
|: 8.026
|
7.962
En Yüksek
8.084
16:4128,9004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 28,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
29,2476
En Düşük
28,7960
16:4131,4020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0586
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,8870
En Düşük
31,3598
16:411.914,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -9,65
|Açılış
|: 1.914,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
|
1.997,75
En Düşük
1.912,29
BIST En Aktif Hisseler16:39
|EKOS
|33,00
|133.279.278
|% 10,00
|
|FONET
|34,10
|100.404.165
|% 10,00
|
|OZSUB
|27,50
|93.616.828
|% 10,00
|
|MIPAZ
|45,98
|44.153.304
|% 10,00
|
|RTALB
|14,96
|185.725.443
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,64
|1.040.625.239
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.845,00
|339.364.618
|% -10,00
|
|CASA
|109,00
|3.965.156
|% -9,99
|
|SNPAM
|174,90
|10.025.116
|% -9,98
|
|EUYO
|16,20
|7.450.745
|% -9,95
|
|THYAO
|262,75
|7.936.214.404
|% 0,77
|
|SASA
|53,55
|2.740.837.155
|% 2,39
|
|TUPRS
|154,30
|2.657.836.456
|% 0,65
|
|ASELS
|49,26
|2.339.365.442
|% 1,57
|
|ISCTR
|22,12
|2.254.816.729
|% 0,27
|
|EKGYO
|7,36
|1.060.055.106
|% 0,14
|
|ODAS
|11,32
|1.394.076.348
|% 4,72
|
|YKBNK
|19,95
|2.117.555.742
|% 0,66
|
|ISCTR
|22,12
|2.254.816.729
|% 0,27
|
|ZOREN
|5,02
|445.999.302
|% -0,59
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8943
|28,9004
|% 0,02
|
|Euro
|31,3922
|31,4020
|% -0,19
|
|Sterlin
|36,4986
|36,6816
|% -0,31
|
|Frank
|32,9970
|33,1958
|% -0,33
|
|Riyal
|7,6810
|7,7195
|% 0,02
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,12
|25,15
|% 0,66
|
|Platin
|934,85
|937,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|976,17
|982,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,56
|78,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.056,54
|2.056,93
|% 0,66
|