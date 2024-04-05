***GRM* *KOPOL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
05.04.2024 16:03
***GRM******KOPOL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 no.'lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan
Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268489
BIST
'
16:119.453
En Düşük
|Değişim
|: 3,55%
|| 324,18
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.456
16:1131,9506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0548
|Açılış
|: 31,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8542
16:1134,5503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,1068
|Açılış
|: 34,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,4909
16:112.350,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,06
|Açılış
|: 2.350,28
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.362,64
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler16:11
|MRGYO
|5,06
|80.205.184
|% 10,00
|
|UMPAS
|12,21
|1.394.087
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.222,50
|17.185.025
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|34.085.411
|% 9,98
|
|SAMAT
|47,22
|35.379.434
|% 9,97
|
|ISBTR
|457.012,50
|3.372.010
|% -8,60
|
|BSOKE
|23,94
|278.083.293
|% -8,14
|
|BRKVY
|180,00
|10.930.884
|% -5,81
|
|TRILC
|16,88
|183.401.838
|% -5,65
|
|CASA
|96,90
|3.225.995
|% -5,65
|
|THYAO
|301,00
|9.568.853.889
|% 3,79
|
|ISCTR
|12,63
|5.957.543.343
|% 1,04
|
|YKBNK
|29,82
|5.595.973.505
|% 4,27
|
|TUPRS
|176,70
|3.126.946.800
|% 4,00
|
|KCHOL
|216,30
|3.040.414.297
|% 3,39
|
|ISCTR
|12,63
|5.957.543.343
|% 1,04
|
|YKBNK
|29,82
|5.595.973.505
|% 4,27
|
|ZOREN
|5,53
|926.529.925
|% 5,13
|
|EKGYO
|9,80
|1.452.465.267
|% 5,60
|
|AKENR
|15,48
|1.604.517.073
|% -5,32
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9400
|31,9506
|% 0,17
|
|Euro
|34,5262
|34,5503
|% -0,31
|
|Sterlin
|39,9718
|40,1722
|% -0,06
|
|Frank
|35,0818
|35,2577
|% -0,05
|
|Riyal
|8,4715
|8,5140
|% 0,43
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,71
|26,75
|% 0,66
|
|Platin
|920,64
|922,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,03
|1.004,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|91,06
|91,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.295,51
|2.295,89
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:11
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-
16:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 286, 3 artarak (% 3.54 ) 8, 379
-
16:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, KARYE, MRGYO, SAMAT, GRNYO, KENT, ESCOM, ATATP, PASEU, RYSAS
-
16:25
TMSN, CMENT, PASEU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:25
BOSSA, DESPC, FONET değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:25
Bu seansda işlem gören 265 hisse senedinden 239 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 25 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 1 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem