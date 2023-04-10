***GRM* *KOPOL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
10.04.2023 13:21
***GRM******KOPOL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklamalar
Koza Polyester Sanayi veTicaret A.Ş. paylarının 5-6-7 Nisan 2023 tarihleri arasında
gerçekleştirilen halka arzında satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan yatırımcılar bulunmamaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Yoktur 0 % 0 Yoktur Yoktur Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134915
BIST
15:305.044
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 119,43
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:3019,2770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0402
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:3020,9520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0409
|Açılış
|: 21,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9234
15:301.239,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,94
|Açılış
|: 1.239,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:28
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.525.586
|% 9,96
|
|AZTEK
|25,64
|153.067.378
|% 9,95
|
|KAREL
|18,13
|110.029.807
|% 9,95
|
|DERHL
|5,36
|27.648.588
|% -6,46
|
|KRGYO
|17,40
|14.208.994
|% -6,45
|
|AVHOL
|19,58
|100.611.791
|% -6,23
|
|ULUSE
|142,50
|73.771.454
|% -4,87
|
|COSMO
|83,80
|5.930.892
|% -4,83
|
|THYAO
|130,60
|3.500.109.159
|% 2,51
|
|KOZAL
|22,18
|2.152.050.543
|% 2,69
|
|EKGYO
|7,14
|1.918.513.886
|% 6,73
|
|EREGL
|35,50
|1.703.542.630
|% 1,84
|
|ASTOR
|58,05
|1.450.492.628
|% 2,38
|
|EKGYO
|7,14
|1.918.513.886
|% 6,73
|
|KOZAL
|22,18
|2.152.050.543
|% 2,69
|
|IHLGM
|1,00
|78.069.068
|% 3,09
|
|ZOREN
|4,85
|347.894.408
|% 9,23
|
|YKBNK
|9,91
|599.044.338
|% 2,27
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2714
|19,2755
|% 0,20
|
|Euro
|20,9436
|20,9693
|% -0,11
|
|Sterlin
|23,7751
|23,8943
|% -0,16
|
|Frank
|21,1174
|21,2446
|% -0,24
|
|Riyal
|5,1216
|5,1472
|% 0,18
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.001
|-7,57
|
|Altın Gr.
|1.238
|1.238
|-4,24
|
|Cumhuriyet
|8.482
|8.611
|-14,00
|
|Tam
|8.521
|8.581
|18,00
|
|Yarım
|4.162
|4.199
|9,00
|
|Çeyrek
|2.081
|2.100
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|85,05
|85,05
|-0,07
|
Seans Raporu
15:28
daha fazla
-
15:43GRNYO
Yüzde 9.91 oranında artışla 4.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 066, 849 adet işlem
-
15:42AKENR
Yüzde 9.83 oranında artışla 4.47 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 900, 743 adet işlem
-
15:41DERIM
Yüzde 7.19 oranında artışla 10.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 369, 906 adet işlem
-
15:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 128, 32 artarak (% 2.37 ) 5, 537
-
15:39XU100
Endeks 5, 037 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 29 üstünde . İşlem hacmi 34, 554.00 milyon TL de