***GRM* *KOPOL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***GRM******KOPOL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [KOPOL]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKoza Polyester Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Paylarının Halka Arzına İlişkin Yönetim Kurulu İç Yönergesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130699BIST