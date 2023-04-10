***GRM* *KOPOL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.04.2023 13:21
***GRM******KOPOL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında İdari Sorumluluğu Bulunan ve İçsel Bilgiye Sahip Kişiler'in pay alımlarına ilişkin bilgi ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134914
BIST
15:305.044
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 119,43
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:3019,2770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0402
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:3020,9520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0409
|Açılış
|: 21,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9234
15:301.238,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,08
|Açılış
|: 1.238,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:28
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.536.803
|% 9,96
|
|AZTEK
|25,64
|153.155.913
|% 9,95
|
|KAREL
|18,13
|110.133.384
|% 9,95
|
|DERHL
|5,36
|27.864.522
|% -6,46
|
|AVHOL
|19,57
|101.196.895
|% -6,27
|
|COSMO
|83,40
|5.936.838
|% -5,28
|
|ULUSE
|142,60
|73.984.342
|% -4,81
|
|UZERB
|210,10
|2.587.760
|% -4,24
|
|THYAO
|131,30
|3.632.865.232
|% 3,06
|
|KOZAL
|22,14
|2.169.855.836
|% 2,50
|
|EKGYO
|7,14
|1.921.524.542
|% 6,73
|
|EREGL
|35,52
|1.708.067.772
|% 1,89
|
|ASTOR
|57,95
|1.455.140.352
|% 2,20
|
|EKGYO
|7,14
|1.921.524.542
|% 6,73
|
|KOZAL
|22,14
|2.169.855.836
|% 2,50
|
|ZOREN
|4,88
|371.674.593
|% 9,91
|
|IHLGM
|1,01
|78.091.653
|% 4,12
|
|YKBNK
|9,91
|608.191.688
|% 2,27
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2714
|19,2755
|% 0,20
|
|Euro
|20,9436
|20,9693
|% -0,11
|
|Sterlin
|23,7661
|23,8853
|% -0,20
|
|Frank
|21,1071
|21,2342
|% -0,29
|
|Riyal
|5,1204
|5,1461
|% 0,15
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|-8,14
|
|Altın Gr.
|1.238
|1.239
|-3,63
|
|Cumhuriyet
|8.482
|8.611
|-14,00
|
|Tam
|8.525
|8.584
|21,00
|
|Yarım
|4.164
|4.200
|10,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.100
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,94
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,47
|15,49
|0,02
|
|B. Petrol
|85,26
|85,26
|0,14
|
Seans Raporu
15:28
daha fazla
-
15:43GRNYO
Yüzde 9.91 oranında artışla 4.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 066, 849 adet işlem
-
15:42AKENR
Yüzde 9.83 oranında artışla 4.47 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 900, 743 adet işlem
-
15:41DERIM
Yüzde 7.19 oranında artışla 10.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 369, 906 adet işlem
-
15:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 128, 32 artarak (% 2.37 ) 5, 537
-
15:39XU100
Endeks 5, 037 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 29 üstünde . İşlem hacmi 34, 554.00 milyon TL de