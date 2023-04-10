***GRM* *KOPOL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GRM******KOPOL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KOPOL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKoza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş.paylarının halka arzına ilişkin açıklanan sonuçlarda yurt içi kurumsal yatırımcı talep ve dağıtım sayısının düzeltilmesi sebebiyle tekrar açıklanan nihai sonuçlar ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135485BIST