***GRM* *MHRGY*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
11.10.2023 20:35
***GRM******MHRGY*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzı kapsamında hazırlanan Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından hazırlanan analist raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204677
BIST
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18:058.331
En Düşük
|Değişim
|: -1,33%
|| -112,15
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.316
En Yüksek
8.519
18:0527,6939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0229
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6018
18:0529,4017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0292
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,2784
18:051.666,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 9,07
|Açılış
|: 1.666,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.674,14
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|117,70
|91.762.491
|% 10,00
|
|ISBTR
|347.600,00
|4.518.800
|% 10,00
|
|BSOKE
|9,02
|236.989.156
|% 10,00
|
|TKNSA
|35,86
|688.481.530
|% 10,00
|
|ALMAD
|10,13
|320.668.664
|% 9,99
|
|IHAAS
|20,10
|687.125.104
|% -9,95
|
|OZGYO
|6,61
|152.932.575
|% -9,95
|
|PAPIL
|31,60
|192.843.256
|% -9,77
|
|ARENA
|29,40
|135.704.093
|% -9,71
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|THYAO
|230,10
|5.803.992.163
|% -3,36
|
|KOZAL
|28,06
|5.257.988.257
|% 0,79
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|ISCTR
|25,34
|4.570.844.683
|% 2,10
|
|ZOREN
|6,16
|1.805.072.746
|% -3,60
|
|EKGYO
|8,18
|2.296.113.200
|% -2,62
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|ODAS
|13,50
|3.201.090.323
|% -1,10
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6879
|27,6939
|% -0,08
|
|Euro
|29,3427
|29,4017
|% -0,10
|
|Sterlin
|33,9478
|34,1180
|% 0,01
|
|Frank
|30,5234
|30,7073
|% 0,06
|
|Riyal
|7,3634
|7,4003
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|11,94
|
|Altın Gr.
|1.667
|1.667
|9,07
|
|Cumhuriyet
|11.591
|11.766
|86,00
|
|Tam
|11.310
|11.429
|33,00
|
|Yarım
|5.673
|5.736
|21,00
|
|Çeyrek
|2.828
|2.868
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,01
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|19,55
|19,58
|0,12
|
|B. Petrol
|85,81
|85,81
|-1,84
|