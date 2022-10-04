***GRM* *NATEN*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***GRM******NATEN*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [NATEN]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNaturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.' nin (NATEN) sahip olduğu Şirket sermayesinin % 1,918' ine tekabül eden toplam 633.000,00 TL nominal değerli paylar, 83,00 TL fiyatla alıcı Yusuf ŞENEL'e kurumumuz aracılığıyla "toptan alış satış işlemleri" kapsamında satılacaktır.Satılacak 633.000,00 TL nominal değerli paylar hali hazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir." Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru veya başvuru tarihinden önceki iş gününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlık ortalama fiyatlar alınarak baz fiyattan aşağı olmamak kaydıyla belirlenmiştir.Satış işleminin 06/10/2022 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Borsa dışında gerçekleştireceklerdir. Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (04.10.2022) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067194BIST