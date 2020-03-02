***GRNYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.03.2020 19:17
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, GRNYO.E paylarında 03/03/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/03/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. VBTS kapsamında bu paylarda uygulanmakta olan açığa satış ve kredili işlem yasağı brüt takas uygulaması ile birlikte 17/03/2020 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz. SPK'nın 02/03/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823547
BIST
18:05107.310
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.316,22
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
18:056,2259
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0052
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
18:056,9436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0615
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9503
En Düşük
6,8533
18:05318,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,48
|Açılış
|: 318,84
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,52
|46.952.264
|% 20,00
|
|ARDYZ
|15,20
|14.327.951
|% 13,26
|
|HUBVC
|29,56
|20.193.122
|% 13,17
|
|ULUUN
|3,86
|4.328.750
|% 12,87
|
|BALAT
|2,64
|1.097.105
|% 10,00
|
|YGGYO
|12,76
|469.275
|% -0,70
|
|BMELK
|1,30
|86.321
|% 0,00
|
|MTRYO
|5,40
|37.504
|% 0,00
|
|SALIX
|5,00
|30.910
|% 0,00
|
|VERUS
|19,82
|6.715.677
|% 0,10
|
|IHLGM
|1,28
|99.640.270
|% 5,79
|
|TUCLK
|5,52
|46.952.264
|% 20,00
|
|NATEN
|18,19
|26.881.857
|% 6,87
|
|HUBVC
|29,56
|20.193.122
|% 13,17
|
|ENJSA
|7,86
|19.944.409
|% 0,90
|
|IHLGM
|1,28
|99.640.270
|% 5,79
|
|BNTAS
|2,76
|12.931.416
|% 4,55
|
|DERAS
|3,48
|11.812.440
|% 9,43
|
|ENJSA
|7,86
|19.944.409
|% 0,90
|
|PEKGY
|2,84
|5.889.333
|% 1,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9236
|7,9633
|% -0,53
|
|Frank
|6,4612
|6,5001
|% 0,44
|
|Riyal
|1,6536
|1,6618
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.595
|1.595
|16,38
|
|Altın Gr.
|319
|319
|2,22
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,74
|16,78
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,02
|
|B. Petrol
|51,58
|51,58
|1,91
|